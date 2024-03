“Liuc Sport” debutta con 10 borse di studio , Pozzecco e Moretti alla premiazione

Campioni di basket e esponenti di spicco del mondo sportivo alla consegna delle borse di studio al merito sportivo a 10 studenti della Liuc di Castellanza. La premiazione dei borsisti è andata di pari passo con il lancio di LIUC Sport da parte del presidente della neonata società sportiva Antonio Bulgheroni. Ospiti d’eccezione dell’evento, Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallacanestro, e Davide Moretti, playmaker/guardia nella Pallacanestro Varese, intervenuti in una tavola rotonda con Carlo Vanzini, capo redattore Sky Formula 1, telecronista ufficiale del Mondiale di F1 e in passato atleta di sci alpino a livello internazionale e Giuseppe Saronni, campione del mondo di ciclismo.

Da parte del ct della nazionale di pallacanestro è stato lanciato un augurio: «Nel mondo dello sport si fa sempre riferimento al vincere, ad avere degli obiettivi individuali e di squadra, ma ci si dimentica che chi fa sport è fortunato perchè non lavora. Ciò che è più importante per i giovani è avere una passione: fatemi una cortesia – ha esortato -, vivete le vostre passioni senza pensare alle aspettative e degli obiettivi straordinari. Io ho avuto la grande fortuna di poterlo fare, e anche quando sono stato catapultato nel professionismo ho sempre giocato divertendomi». Con lui Moretti, che ha raccontato la sua esperienze di studente-atleta. Anche lui ha potuto beneficiare di una borsa di studio che gli ha permesso di andare a giocare in America.

LIUC Sport diventa così sempre più «parte integrante dell’Università Cattaneo ed elemento sostanziale nell’offerta formativa per gli anni a venire, perché le attività extra didattiche, ricreative e sportive siano un dato di fatto rilevante nella vita universitaria delle studentesse e degli studenti LIUC». Il progetto in fase di evoluzione vedrà anche la realizzazione di play ground di pallavolo, pallacanestro, calcetto a 5 e di una palestra all’aperto nel parco della LIUC entro la prossima estate.Nel frattempo, sono in programma giornate di avvicinamento ad altri sport, come scherma e vela, per esempio, e un torneo di Padel già in calendario nel mese di marzo.

I PREMIATI

L’università ha premiato i 10 studenti: Riccardo Bagaini, Cecilia Bossi, Carola Cavelli, Silvia Greco, Laura Maffini, Anastasia Maroni, Ilaria Menatti, Ginevra Raffino e Francesco Stante.

Riccardo Bagaini, di Orta San Giulio, si distingue nell’atletica leggera paralimpica, specializzandosi nella corsa veloce. Il suo impegno costante lo ha portato a stabilire record italiani e a puntare verso le Paralimpiadi di Parigi del 2024.

Cecilia Bossi, appassionata di equitazione sin dall’infanzia, ha ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, portando con orgoglio i colori italiani nelle competizioni. Attualmente corre per i colori della scuderia della Capinera. Ha al suo arrivo 179 concorsi e ha vinto 52 ori, 37 argenti e 22 bronzi.

Carola Cavelli, talentuosa tennista di Busto Arsizio, ha dimostrato il suo valore sul campo internazionale, rappresentando l’Italia in numerosi tornei e distinguendosi come una delle migliori giocatrici junior. La sua determinazione nel raggiungere l’eccellenza sportiva è accompagnata da un forte impegno anche negli studi. Non ha mai smesso di studiare perché ritiene che la formazione personale sia fondamentale per un futuro lavorativo in qualsiasi ambito.

Silvia Greco, proveniente da Cassina Rizzardi, ha abbracciato il canottaggio come una sfida personale e un’opportunità di crescita. La sua storia testimonia il potere dello sport nell’inspirare e trasformare le vite.

Laura Maffini, è campionessa di Vovinam Viet Vo Dao ed è appassionata di storia e filosofia. La sua dedizione l’ha portata a partecipare a competizioni regionali, nazionali ed europee.

Anastasia Maroni, appassionata di golf fin dall’adolescenza, ha accumulato successi significativi nel corso degli anni, dimostrando una costante crescita e determinazione nel perseguire il suo sogno nel mondo del golf agonistico.

Ilaria Menatti, promettente atleta di atletica leggera proveniente da Dervio, ha già ottenuto importanti risultati a livello nazionale, dimostrando un talento naturale e una forte determinazione nel perseguire i suoi obiettivi sportivi e accademici.

Ginevra Raffino, talentuosa tiratrice a segno siciliana, ha dimostrato il suo valore sin da giovane età, conquistando riconoscimenti in competizioni nazionali e mostrando un impegno costante nel migliorare le proprie abilità.

Francesco Stante, giovane calciatore nato a Legnano, ha già fatto parlare di sé a livello nazionale e internazionale con le sue prestazioni nel settore giovanile dell’Inter. La sua dedizione al calcio è accompagnata da un costante impegno negli studi, dimostrando che l’eccellenza sportiva e accademica possono coesistere.