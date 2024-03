Malnate non dimentica le tradizioni: oltre 100 persone in cammino per la Madonna della Cintola

Erano più di 100 le persone che hanno rispettato la tradizione storica malnatese che prevede il pellegrinaggio alla Madonna della Cintola del Monte Morone il 25 marzo. Con il colle in via di acquisizione e quindi al momento non raggiungibile, la Parrocchia di Malnate e il gruppo camminatori “Diamoci una mossa” hanno organizzato per domenica 24 marzo un percorso intorno a Monte Morone, facendo tappa di preghiera alle Madonne nei paesi confinanti.

