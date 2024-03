Malnate riabbraccia Daniele Ferrari, lo chef è tornato a casa dopo l’incidente in Cina

A metà gennaio Daniele Ferrari, chef di Malnate di 35 anni che lavorava al Bulgari Hotel di Pechino, ha avuto un brutto incidente stradale nel quale ha riportato gravi ferite.

Ne è seguito un lungo periodo di riabilitazione negli ospedali cinesi, ma la comunità malnatese si è da subito messa in moto per capire le esigenze della famiglia, organizzando una raccolta fondi – poi annullata per la disponibilità del suo posto di lavoro di coprire le spese mediche e assicurative – e non facendo mancare il supporto.

Dopo aver lasciato l’ospedale nelle scorse settimane, nella giornata di mercoledì 20 marzo, a più di due mesi dal brutto schianto, chef Ferrari ha fatto rientro nella sua Malnate, che lo ha accolto a braccia aperte. Diverse le manifestazioni di accoglienza in città, compreso un aperitivo di bentornato al Maison Cafè.