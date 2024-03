Materazi Future Club fuori il singolo “Dio Perdona Riganò” con Federico Russo

Fuori oggi il videoclip del nuovo singolo dei MATERAZI FUTURE CLUB “DIO PERDONA RIGANÒ” feat FEDERICO RUSSO (https://youtu.be/lBlJg_Oecnw) che anticipa il loro prossimo progetto discografico.

«Film come “Snatch” e “Lock & Stock” ci sono sempre piaciuti. Ascoltando il brano ci è venuto spontaneo riprendere l’estetica di Guy Ritchie, quel disagio molto stiloso delle bische clandestine e della criminalità “divertente” e leggera tipica del regista inglese. Quindi eccola qui, una versione DIY e post-punk di quelle situazioni con un immenso Fede Russo da Oscar e dei Materazi Future Club al massimo della forma».

“Rigagol”. Muratore, poi calciatore, poi allenatore e poi di nuovo muratore. Christian Riganò è stato un bomber completo, ha riportato in serie A la Fiorentina a suon di gol e ora è ritornato a lavorare con mattoni e calcestruzzo. La sua carriera lo ha visto indossare un gran numero di maglie diverse, dalla Sicilia alla Toscana, fino all’avventura in Spagna col Levante. L’utilizzo di parole legate al mestiere di muratore prima e quelle del mondo calcistico dopo, fanno da connessione tra i due universi di Riganò che si incontrano nei cori iconici a lui dedicati dai suoi tifosi. Grazie alla voce e alle parole di Federico Russo, i Materazi Future Club hanno scelto di raccontare un personaggio sincero e affascinante, un calciatore d’altri tempi.

Il sound potrà sembrare diverso, ma i MFC sono come il tempo e lo spazio in un buco nero: seguono le loro regole. Ska, reggae e dub di stampo britannico hanno preso la meglio e si sono riuniti col post-punk danzereccio del precedente lavoro, in un incontro di basso dritto, qualche chitarra in levare e bpm sempre troppo alti. Indossa i tuoi migliori parastinchi e preparati a ricevere calci sul tuo ginocchio più resistente.

«Il primo incontro con Federico Russo è stato al Miami del 2023, quando ci ha sentiti suonare alle 2.30 di notte – raccontano i Materazi Future Club. Da lì le prime interazioni social, quelle cose tipo “<3”, un like piazzato, un follow, una reaction con la fiamma ecc ecc. A quel punto, dopo aver parlato di noi durante il suo programma su radio deejay gli abbiamo scritto proponendogli di fare un pezzo insieme e lui ha dimostrato un entusiasmo incredibile. Siamo partiti con una birra al “Ghe Pensi Mi” e abbiamo scelto di parlare della Fiorentina, fino ad arrivare alla conclusione che uno dei suoi ricordi più belli della viola di inizio 2000 era stato Riganò. Dopo il fallimento della società il bomber siciliano li ha riportati in serie A. Il fascino del calciatore e dell’uomo era grande, soprattutto per via delle sue due vesti: quella di bomber e quella di muratore. E allora, gasatissimi, siamo andati in studio senza niente tra le mani se non un’idea e una base musicale: mossi dall’entusiasmo abbiamo iniziato a registrare parole e cori e poi tutto è venuto di conseguenza. Fede con la voce ci lavora e si vede: è sembrato quasi semplice per lui».