Mattia Bellucci, sorriso in doppio: vittoria nel Challenger di Amburgo

L’avvio di 2024 per Mattia Bellucci non è stato dei più semplici, ma il mancino di Castellanza ha piazzato una zampata su un “terreno di conquista” che fino a oggi non era stato suo: il doppio.

Il 22enne varesotto, numero 179 al mondo in singolare, ha infatti vinto per la prima volta un torneo a livello Challenger in doppio, quello di Amburgo, nel quale ha trionfato insieme al ticinese Remy Bertola. Nella finale il duo “insubre” si è imposto in due set molto combattuti contro il polacco Karol Drzewiecki e il finlandese Patrik Niklas-Salminen (prime teste di serie del torneo): 6-4 7-5 il punteggio finale.

Nei turni precedenti Bellucci e Bertola avevano superato sia il primo incontro sia la semifinale in due set, faticando di più nei quarti contro i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner (teste di serie numero 2) superati al super tie-break per 5-7 7-5 10-4.

Purtroppo invece nel singolare Bellucci si è fermato nei quarti di finale contro il giapponese Yuta Shimizu con il punteggio di 6-4 7-5 in una partita combattuta. Peccato perché “Bellux” aveva vinto le prime due gare (con il libanese Habib e il tedesco Topo) senza perdere alcun set. Se però il ranking in singolare continua a restare intorno alla posizione 180, quello in doppio è il migliore in carriera visto che Mattia, con la vittoria di Amburgo, è salito al numero 376. Con solide possibilità di essere migliorato nelle prossime uscite.