Maxi corteo anarchico a Saronno. I Telos occupano la ex Lazzaroni

Anarchici in raduno a Saronno (foto di copertina d’archivio). Nel pomeriggio di sabato 23 marzo circa 200 persone del gruppo Telos si sono radunate al parco degli Alpini e si sono poi incamminati in corteo verso il centro di Saronno.

Il raduno per ricordare il 15esimo anniversario dalla fondazione del centro sociale saronnese del Telos in via Concordia, prima sede degli anarchici.

A presidiare il raduno polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. Il corteo si è poi concluso a confine con Uboldo, nell’ex stabilimento del biscottificio Lazzaroni, dove gli anarchici hanno occupato lo stabile.