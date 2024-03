Nei quattro ospedali dell’Asst Valle Olona ricordate le vittime del Covid

In contemporanea, nei 4 presidi ospedalieri dell’Asst Valle Olona sono state ricordate le vittime del Covid. In occasione della Giornata nazionale indetta il 18 marzo, giorno in cui sfilarono per le vie di Bergamo i camion dell’Esercito con le bare dei morti per covid, una cerimonia si è svolta tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezza nei 4 presidi.

A Busto Arsizio era presenta la direttrice Daniela Bianchi.

Dopo un saluto da parte della direzione e un ricordo delle istituzioni, si è tenuto un momento di raccoglimento in preghiera prima dell’esecuzione del Silenzio.

Parole commosse sono state espresse anche dal residente della Regione Lombardia Attilio Fontana: « A quattro anni di distanza, ricordiamo tutti coloro che ci hanno lasciati. A loro, la nostra preghiera. Un abbraccio sincero a chi ha perso i propri cari. Un pensiero anche a tutto il personale sanitario che eroicamente ha combattuto per contrastare lo tsunami che ha colpito la Lombardia».