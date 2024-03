Nuove borse di studio per gli orfani di crimini domestici e violenze di genere

Il Ministero dell’Interno ha comunicato le deliberazioni del Comitato di solidarietà che, in una riunione tenutasi l’8 marzo 2024, ha annunciato le nuove borse di studio per gli orfani di crimini domestici e di violenze di genere.

Dopo aver esaminato le risorse disponibili, il Comitato ha confermato che sono state sufficienti per coprire tutte le richieste ricevute dagli anni scolastici/accademici 2018/2019 al 2023/2024. e ha quindi deliberato i nuovi importi per le borse di studio, valide per l’anno scolastico/accademico 2024/2025.

Per gli studenti della scuola primaria, 700 euro, per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado, avete in serbo 1.000 euro, per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, 1.800 euro, mentre per gli studi universitari sono previsti 2.500.

Se le risorse non dovessero coprire tutte le richieste, l’importo delle borse di studio sarà ridotto proporzionalmente al numero delle richieste.

In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l’importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze. Le domande per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2024/2025 dovranno essere prodotte entro il termine del 28 febbraio 2025.