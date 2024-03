Odore acre nell’aria, verifiche intorno alla tintoria in viale Milano a Gallarate

Un odore acre nell’aria, tanto intenso che alla fine sono arrivate anche le richieste di verificare che non fosse dannoso per la salute. È successo nel primo pomeriggio a Gallarate, nella zona di viale Milano, tra il centro e Madonna in Campagna. “Indiziata” era la tintoria Clerici, storico stabilimento della filiera del tessile affacciato sul viale.



Arpa Lombardia e Polizia Locale di Gallarate hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno inviato squadre del distaccamento di Busto-Gallarate e il nucleo NBCR (nucleare-batteriologico-chimico-radiologico) dal comando di Varese.

Secondo le prime rilevazioni si tratterebbe dell’odore sprigionato a seguito di lavorazione di asciugatura e stiratura del cotone, precedentemente colorato. ARPA Lombardia prosegue nel monitoraggio.