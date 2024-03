Online sul sito di Filosofarti la lezione magistrale di Carlo Sini

E’ online da oggi – mercoledì 6 marzo – sul sito di Filosofarti la lezione magistrale di Carlo Sini, da poco teoreta “residente” a Varese che fa parte della storia stessa del festival, che non a caso lo vede ospite fion dalla sua nascita, vent’anni fa.

La sua relazione verte sul tema “Il potere invisibile”, tema che è stato colto anche da relazioni precedenti alla sua, come quella di Donatella De Cesare sulla piegatura dei poteri occulti, ma con un diversa sensibilità teoretica.

Nel caso di Sini, invece, si tratta di percorrere la storia della filosofa per meglio cogliere il senso di tale “potere invisibile”. Ci sono infatti due “invisibili”: uno è l’invisibile della visione, l’altro è l’invisibile della parola, ovvero di ciò che fa vedere e rende visibile il mondo, la parola che dice l’universale. Da Platone ad Aristotele, passando poi attraverso Copernico per approdare alla scienza moderna, Sini chiarisce come vi sia un effetto strumentale “che mostra qualcosa di altresì invisibile: il potere invisibile non è quindi qualcosa di nascosto, segreto, di economico-politico, bensì ciò che accade ad ogni istante poiché è la infinita e imprevedibile collaborazione degli eventi che accadono con conseguenze del tutto incalcolabili.