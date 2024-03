Openjobmetis, 43 buoni motivi per provare a fermare la capolista Brescia

Il 23 novembre 2023 è una data che avrà per sempre un posto di riguardo nella storia dello sport italiano. Quel pomeriggio la nazionale di tennis, guidata in campo da un immaginifico Jannik Sinner (e in panchina dal capitano Filippo Volandri) si impose sull’Australia conquistando per la seconda volta la Coppa Davis, 47 anni dopo quella celeberrima di Santiago del Cile.

Negli stessi momenti però, la Pallacanestro Varese rischiò a sua volta di entrare negli almanacchi ma dalla parte sbagliata. Per qualche minuto, a Brescia, la Openjobmetis superò i 50 punti di divario contro i padroni di casa della Germani; poi, qualche sussulto, e un finale altrettanto oceanico ma senza primato assoluto, 43 punti di scarto (116-73), quattro in meno del celebre -47 di Treviso nell’anno dell’ultimo scudetto.

Una prestazione da incubo (su VareseNews parlammo di «prova imbarazzante, oscena, sotto la linea della decenza per la quale non è nemmeno opportuno spendere l’alibi della doppia assenza di Librizzi e McDermott») che tre mesi dopo potrebbe essere vendicata perché Brescia farà visita alla Itelyum Arena nella sera di sabato 30 marzo nell’ennesima partita cruciale per la Openjobmetis (ore 21). Sì, cruciale, perché il distacco con la zona retrocessione è sempre più sottile e perché le altre concorrenti per la salvezza continuano a battere colpi. Varese invece è ancora a quota zero nella casella delle “vittorie con le big” (unica, parziale, eccezione il successo di dicembre con Reggio Emilia), ha un calendario pessimo e per questo deve provare a strappare almeno un trionfo non previsto dai pronostici (e dai sistemi statistici come quello utilizzato dalla società…).

Brescia, sulla carta, è il prototipo di squadra indigesta ai colori biancorossi: ha panchina profonda, è muscolare in molti ruoli ed è solidissima sotto canestro. Non a caso parliamo della capolista della Serie A, al pari della Virtus che ha appena inflitto un KO doloroso alla squadra di Magro. La quale sarà, per questo motivo, ancora più pericolosa e affamata nel Sabato Santo di Masnago. A Varese, a questa Varese e in questo preciso momento, tutto ciò non deve interessare: l’unico obiettivo deve essere quello di provare a vincere. Due punti contro la Leonessa sarebbero anche un segnale importante dal punto di vista psicologico per le concorrenti e – ulteriore bonus – permetterebbero di pensare con ulteriore convinzione alla trasferta di Istanbul, mercoledì 3 aprile.

I segnali visti nel match d’andata contro il Bahcesehir (e tutto sommato pure con Tortona) sono stati incoraggianti, ma lo diciamo sottovoce perché certe cose le avevamo pensate anche dopo il filotto Nymburk-Brindisi salvo poi essere tragicamente smentiti a Reggio Emilia. McDermott e compagni hanno mostrato maggiore coesione rispetto al recente passato ma anche qualche soluzione tattica differente, utile, anche al di fuori del “sistema” voluto da Scola. Bialaszewski avrà per la prima volta la squadra completa con questo assetto, ovvero con Gilmore a dare manforte ai lunghi (e magari agire da pivot tattico-tiratore) e con Moretti in campo di nuovo in Serie A dopo la pausa per infortunio di Casale Monferrato. Per vincere però contro una Germani infinita (Massinburg e Della Valle, Petrucelli e Gabriel, Bilan e Akele, Burnell e Cournooh: unico assente Cobbins) servirà una prestazione perfetta al tiro, in lunetta e in difesa.

«Brescia è un’altra squadra tosta che occupa le prime posizioni in campionato – ricorda Hugo Besson alla vigilia – Ci aspetta una gara fisica contro un roster composto da giocatori di grande talento. Dobbiamo essere pronti; in settimana ci siamo allenati bene preparando la gara al meglio. Non ci resta che scendere in campo e lottare. I nostri tifosi? Loro sono veramente capaci di fare la differenza grazie alla loro immensa passione; nei momenti più complicati di una partita sono i primi ad incitarci e supportarci. Per noi sono molto importanti».

DIRETTAVN – La partita della Itelyum Arena sarà raccontata, come di consueto, da VareseNews attraverso un liveblog a disposizione dei lettori fin da venerdì pomeriggio.