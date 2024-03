Openjobmetis, sfida a Tortona senza Moretti. Sarà Mannion contro Ross

Il dito nell’occhio ricevuto domenica scorsa a Reggio Emilia da Davide Moretti costerà un’altra partita con la squadra incompleta a Tom Bialaszewski e alla Openjobmetis. I biancorossi sono attesi dalla seconda trasferta consecutiva (e impegnativa) sul campo della Bertram Tortona e dovranno provare a cavarsela senza uno componente del “triumvirato” degli esterni.

Moretti non ha più segni evidenti dello scontro fortuito con Faye ma la situazione consiglia ancora prudenza: un colpo mal assestato potrebbe causare danni maggiori all’occhio sinistro della guardia 25enne che – se tutto andrà liscio – potrebbe ritornare in campo mercoledì nell’andata delle semifinali di Fiba Europe Cup. A Casale Monferrato, parquet di casa del Derthona (si gioca domenica 24 dalle ore 17), Varese si presenterà quindi con rotazioni ridotte nei ruoli di play e guardia visto anche l’infortunio alla spalla di Librizzi (stagione finita). Ma anche con l’assoluta necessità di provare ad aggiungere due punti a una classifica che incute timore, in chiave salvezza.

QUINTETTI “SPECIALI” – Lo staff di Bialaszewski dovrà quindi fare ricorso a qualche alchimia, e chissà che certi quintetti speciali non possano in qualche modo scombinare le carte agli avversari, guidati in panchina da De Raffaele. In rosa ci sarà Weilun Zhao che potrebbe (ce lo auguriamo: ha 19 anni e le qualità per reggere l’impatto) avere minuti a disposizione mentre non è da escludere che Sean McDermott – dopo diverse partite in supporto ai lunghi – possa invece avere ritagli di partita da guardia, per alternarsi a Besson e Wolde.

SOTTO CANESTRO – Di certo il baricentro della OJM sarà spostato, per una volta, verso le ali visto l’innesto di Michael Gilmore chiamato subito a dare un contributo sostanzioso alla squadra, consentendo a Brown di rifiatare e – magari – di passare qualche minuto in ala piccola. Con Spencer baluardo sotto i tabelloni dove la Bertram può schierare gli ex milanesi Radosevic e Kamagate oltre a Thomas e Zerini.

IL GRANDE EX – Il confronto con Tortona passerà anche dal duello in regia tra Nico Mannion e Colbey Ross, il grande ex di turno (ci sono anche Arturs Strautins e Cedro Galli in lista) che lo scorso anno disputò una stagione eroica a Varese, culminata con il premio di MVP del campionato. Ross fu a un passo dal ritorno, scottato dall’insipida esperienza al Buducnost, ma poi scelse i “Leoni” piemontesi per la nuova avventura italiana. Pare a parità di ingaggio, cosa che ha lasciato un certo malumore tra i tifosi varesini. Dopo un avvio con qualche alto e basso, Ross è diventato – come prevedibile – uno dei cardini della Bertram con 11,6 punti e 6,4 assist a partita. Lo scorso anno, a maglie invertite, Colbey venne fermato con le cattive dalla difesa tortonese, impunita da un arbitraggio pessimo. Ma ora, appunto, gioca dall’altra parte…

DIRETTAVN – La partita del PalaFerraris sarà raccontata, come di consueto, da VareseNews attraverso un liveblog a disposizione dei lettori fin da venerdì pomeriggio. All’interno notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico pre partita, poi dalle 16,30 circa il racconto istante per istante di quanto accade al palasport. La #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora; per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.