Openjobmetis Varese – Germani Brescia e Mastini-Pergine in diretta

Doppio, importante appuntamento sportivo per la città di Varese tra il pomeriggio e la sera di sabato 30 aprile. Alle 18,30 scendono in pista i Mastini per la Gara1 di finale di IHL contro il Pergine, alle 21 tocca all’Openjobmetis sfidare la capolista Brescia. VareseNews racconterà in diretta la partita di basket ma, prima, vi darà anche gli aggiornamenti sul punteggio della gara di hockey. Trovate tutto nel liveblog offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.