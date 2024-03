“Parliamo di Sport”: al premio Chiara arrivano Guido Bagatta e Ivan Zazzaroni

Il prossimo evento del premio Chiara, all’interno della “Primavera della Cultura” sarà venerdì 22 marzo alle 21: l’appuntamento è in Sala Montanari a Varese, in via dei Bersaglieri 1, ed è intitolato “Parliamo di sport”.

L’evento, che è gratuito e aperto a tutti, vedrà la partecipazione di due figure di spicco nel panorama giornalistico sportivo italiano: Guido Bagatta e Ivan Zazzaroni. Il loro sarà un dialogo sull’importanza di promuovere i valori di una cultura sportiva corretta e sana.

La serata sarà condotta da Francesco Pierantozzi.

GUIDO BAGATTA E IVAN ZAZZARONI: CHI SONO I DUE POPOLARI GIORNALISTI

Guido Bagatta, nato a Milano il 24 maggio 1960, è un noto giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano. Ha una lunga e illustre carriera nel campo del giornalismo sportivo, avendo commentato oltre 1000 telecronache, tra cui 10 Superbowl e 4 finali di basket NBA. Bagatta ha anche condotto vari programmi televisivi, tra cui “Real TV” su Italia 1 e “Guido dalle 7”, il primo “radiocast” della storia italiana.

Ivan Zazzaroni, nato a Bologna il 26 gennaio 1958, è un altro giornalista, conduttore televisivo e opinionista di grande rilievo in Italia. Dal 26 maggio 2018 è direttore del Corriere dello Sport – Stadio. Zazzaroni è noto al grande pubblico per le sue numerose apparizioni televisive in programmi sportivi come “Quelli che …”, “Tiki Taka” e “La Domenica Sportiva”.

Francesco Pierantozzi è un giornalista e telecronista di Sky Sport, noto per la sua competenza nel campo del rugby. Ha seguito l’Italia in diverse competizioni internazionali, tra cui il Sei Nazioni. Per i varesini è noto anche come presidente del Rugby Varese, dal 2017 al 2019.