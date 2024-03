Pasquetta a Villa Della Porta Bozzolo tra picnic, caccia al tesoro e visite guidate

Il giardino monumentale del bene Fai lunedì 1 aprile ospita per tutto il giorno picnic e divertenti cacce al tesoro per bambini. Possibilità di visite guidate alla villa

Villa di delizie a due passi dal Lago Maggiore, Villa Della Porta Bozzolo, con il suo giardino monumentale è un luogo perfetto per concedersi uno spensierato picnic all’aria aperta a Pasquetta, con tante coinvolgenti attività per tutta la famiglia.

Villa e giardino saranno aperti il primo aprile, per il lunedì dell’Angelo dalle ore 10 alle 18, offrendo ad adulti e bambini spazio per picnic tra arte e natura, visite guidate e una divertente Caccia a tesoro botanica con un goloso tesoro di cioccolata.

IL PICNIC

I visitatori potranno portare da casa il proprio pranzo al sacco da gustare sul prato.

In alternativa, il ristorante I Rustici, interno al Bene del FAI, metterà a disposizione dei cestini da picnic da asporto (prenotazione email: daniela@schiaffi.it).

Anche le sale del ristorante saranno aperte, proponendo un menù di primavera.

Ingresso libero Villa e parco: ore 11, 12, 13, 13.30, 14, 15 e 16.

Ingresso libero solo parco: ore 10.15, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

CACCIA AL TESORO

I più piccoli potranno inoltre partecipare ad un’avventurosa Caccia al tesoro in giardino (su prenotazione) e conoscere al tempo stesso le bellezze del parco, i colori e i profumi delle sue rose, oltre alla storia della famiglia Della Porta e dell’amore che portò a ridisegnare l’impianto dei giardini della Villa.

Seguendo le indicazioni degli educatori FAI, il percorso partirà dal parterre all’italiana e si snoderà attraverso il roseto, il frutteto a spalliera e il grande teatro verde che fa da quinta scenografica a questa splendida dimora.

Ai partecipanti verranno forniti alcuni indizi botanici (foglie o altri elementi), attraverso i quali riconoscere piante e fiori presenti. La caccia al tesoro si concluderà con un goloso tesoro per tutti i bambini.

Ingresso e laboratorio Caccia al tesoro in giardino: ore 10.30, 11.30, 14.30 e 16.00.

VISITE GUIDATE ALLA VILLA

Durante tutta la giornata saranno anche organizzate visite guidate alla Villa (su prenotazione).

Ingresso Villa e parco con visita guidata: ore 11, 12, 13, 14.30, 15.30 e 16.30.

La Pasquetta a Villa Della Porta Bozzolo si svolge con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno.

Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per maggiori indromazioni su costi e premotazioni tel. 0332 624136 – faibozzolo@fondoambiente.it – www.villadellaportabozzolo.it.

Villa Della Porta Bozzolo in viale Camillo Bozzolo 5, a Casalzuigno.