Pasquetta all’Oasi Lipu della Palude Brabbia tra giochi, foto e passeggiate

Foto smart di primavera in mattinata e poi nel pomeriggio passeggiate guidate e gara di orienteering per famiglie nel programma della Pasquetta in Oasi

Lunedì 1 aprile l’Oasi delle Palude Brabbia apre ai visitatori per offrire a grandi e piccini diversi tipi di attività, per tutti i gusti e per tutte le età. Tante proposte per una Pasquetta diversa, da passare in natura.

FOTO SMART DI PRIMAVERA – ore 9.30

Si parte la mattina alle 9.30 con un appuntamento con Massimo Valerio di Yeehgo che spiegherà i segreti per fare una foto stupenda con lo smartphone.

Un’occasione per scoprire tecniche per ottenere bellissime fotografie con il cellulare nella suggestiva atmosfera della palude immersa nei colori della primavera: scegliere l’inquadratura per creare la composizione, sfruttare la luce naturale per illuminare le scene e scoprire come giocare con la profondità di campo.

Durata evento circa 2 ore.

La donazione per partecipare è di 10€ a persona, € 7 soci LIPU in regola con la tessera (pagamento in contanti – No POS).

Si consigliano scarponcini o scarpe chiuse e smartphone.

L’evento è consigliato agli adulti o ragazzi sopra i 13 anni.

Iscrizioni a QUESTO LINK.

BUSSOLE E IMPRONTE – ore 15

Torna a Paquetta Bussole e impronte, la gara di orienteering dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia in una speciale versione pasquale. Adulti, bambini potranno sfidare altre famiglie mettendo alla prova orientamento, conoscenza e abilità manuali. Il tutto lungo i sentieri della riserva disseminati di quiz, indizi e prove naturalistiche.

Chi saprà riconoscere le penne di un rapace notturno? Di cosa si nutrono vespe e calabroni? Dove sono nascosti i funghi legnosi?

Un pomeriggio di gioco per imparare e divertirsi insieme!



Evento dedicato alle famiglie con bambini dagli 8 anni in su.

Si consigliano scarponcini.

La donazione per partecipare è di 25 euro a famiglia, 20 euro se un componente è socio LIPU (pagamento in contanti – No POS). Se decidi di iscrivere la tua famiglia alla LIPU (40 euro) l’evento è gratuito, approfittane! Potrai usufruire di una tariffa ridotta sui prossimi eventi.

Iscrizioni a QUESTO LINK.

PASSEGGIATA DI PASQUETTA IN RISERVA – ore 15

Dopo le grandi mangiate pasquali, ecco l’occasione per una salutare passeggiata lungo i sentieri dell’oasi in zona di riserva integrale, fino alla torretta di osservazione, accompagnati da una guida Lipu ed un binocolo (messo a disposizione dagli organizzatori). Con spirito di osservazione e una buona vista sarà possibile scovare passeriformi, picidi e gli altri piloti del cielo.

Non mancheranno piccole curiosità, informazioni e aneddoti.

Si consigliano scarponcini e binocolo.

Durata evento circa 2 ore e mezza.

La donazione per partecipare è di 6€ adulti, 4€ bambini e soci LIPU (pagamento in contanti – No POS)

L’evento è consigliato agli adulti e ai bambini dai 9 anni in su.

Prenotazioni a QUESTO LINK.

Per ulteriori informazioni scrivere a oasi.brabbia@lipu.it.

Il ritrovo è al Centro visite della riserva, in via Patrioti 22 a Inarzo.

Parcheggio: davanti al centro visite oppure di fianco alla chiesa di Inarzo (3 minuti a piedi).