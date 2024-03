Per il progetto “La tua idea di impresa”, l’ISIS Valceresio di Bisuschio fa il pieno di medaglie

L’ISIS “Valceresio” di Bisuschio domina il podio provinciale della quattordicesima edizione del Progetto formativo nazionale Latuaideadimpresa, finalizzato alla diffusione della cultura d’impresa tra le giovani generazioni. Una vittoria assoluta, che ha permesso all’Istituto di aggiudicarsi la medaglia d’oro, d’argento e di bronzo.

Primo posto per la classe 4E RIM con il Progetto “Baby Circle – promuovi la sostenibilità”. I nomi dei giovani vincitori sono: Martina Lunetta, Alex Caprioli, Altea Puorro, Martina Romeo, Giulia Corso, Maia Cavinato.

Al secondo posto si posiziona la classe 4P PSC con il Progetto “Valce Warm”. Thomas Dalle Nogare, Martina Finarolli, Federica Guarino, Nicole Monterosso, Omar Naffati, Silvia Paganin: questi i nomi dei giovani vincitori.

Terza posizione, con il Progetto “H2ecO”, per la classe 4A AFM. I nomi dei giovani vincitori sono: Sara Comolli, Matteo Tasca, Stefano Caruso, Lorenzo Resta, Naima Sahil, Lirind Shahini. I referenti del Progetto per l’ISIS di Bisuschio sono il docente Ennio Fanciullo e la dirigente Carmen Sferlazza.

Sono queste le tre classi varesine vincitrici che si sono meritate il podio del concorso di idee imprenditoriali che si tiene sia a livello locale, attraverso la promozione da parte del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, sia a livello nazionale, con il supporto di Sistemi Formativi di Confindustria e Università Luiss Guido Carli, e rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori di secondo grado.

I progetti

Il Progetto vincitore “Baby Circle” ha ottenuto dalla giuria 110 voti. Un sito internet che dà accesso ad una vasta collezione di oltre 8000 capi eco-friendly per bambini: è questa l’idea d’impresa degli startupper in erba. L’acquisto dei capi in pochi click e una consegna rapida sono due delle caratteristiche della piattaforma che si pone come obiettivo quello di promuovere la sostenibilità.

Il Progetto “Valce Warm” ha ottenuto 105 punti. È un’idea curiosa quella dei giovani partecipanti che hanno costruito delle scarpe riscaldate che funzionano tramite energia cinetica. La temperatura è regolabile attraverso un’applicazione. Sono impermeabili e realizzate con materiali sostenibili. L’obiettivo dell’Istituto è ambizioso: ogni venti paia di scarpe vendute, gli aspiranti imprenditori si impegnano a piantare un albero per costruire un’area green.

Il Progetto “H2ecO” ha ottenuto 104 voti. Si tratta di una tecnologia innovativa che combatte il problema delle microplastiche. “Ogni giorno centinaia di oggetti si decompongono finendo nei nostri piatti tramite l’assunzione di pesce” spiegano gli studenti nel loro video. Da qui, la necessità di creare una “boa d’avanguardia” per filtrare e depurare l’acqua.

“Il nostro Gruppo si impegna a promuovere diverse iniziative e attività insieme agli studenti delle scuole varesine perché crediamo sia fondamentale costruire già in giovane età lo spirito imprenditoriale e professionale con cui, un domani, poter entrare a far parte del mondo del lavoro – afferma Pietro Conti, Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese -. Con Latuaideadimpresa puntiamo ad avvicinare giovanissimi talenti al mondo dell’imprenditoria sperando di trasformarli in veri e propri startupper. I progetti ritenuti più interessanti dal comitato di valutazione composto dai Giovani Imprenditori, infatti, potranno partecipare ad alcune attività del Progetto Strategico di Confindustria Varese “Start up your ideas” promosso dal Movimento. L’obiettivo è quello di incentivare e facilitare la nascita di nuove aziende e startup, dando concreta attuazione alle idee d’impresa vincenti. Nel dettaglio, i team selezionati potranno partecipare al Gruppo di Lavoro dei giovani startupper con cui poter condividere idee, iniziative e momenti di confronto, anche con imprese consolidate e imprenditori del territorio varesino”.

Le scuole

Quest’anno attraverso Latuaideadimpresa sono stati coinvolti 350 studenti di 9 Istituti della provincia di Varese che hanno presentato 33 progetti imprenditoriali. Le scuole che hanno partecipato sono: Isis Valceresio di Bisuschio, ISIS Città di Luino – C. Volontè di Luino, Scuole Prealpi di Saronno, ITET Daverio Casula Nervi di Varese, Liceo Scientifico Statale G. Ferraris di Varese, ITE – LL Gadda Rosselli di Gallarate, ISIS C. Facchinetti di Castellanza, Istituto Statale Istruzione Superiore Keynes di Gazzada Schianno, ITE Tosi di Busto Arsizio.

Per realizzare il lavoro, i ragazzi hanno lavorato in gruppo confrontandosi con i giovani imprenditori tutor attraverso incontri di orientamento in classe; successivamente, come dei veri startupper, hanno sviluppato l’idea d’impresa che è stata sintetizzata, con l’aiuto dei docenti, in un business plan. Come fase finale del lavoro, gli studenti hanno prodotto un video spot per raccontare l’idea d’impresa.

L’appuntamento ora è con la finale nazionale che è in programma per giovedì 18 aprile 2024, a Gaeta. A partecipare in rappresentanza della provincia di Varese, saranno i progetti che si sono classificati nelle prime due posizioni.

“L’auspicio – chiosa Pietro Conti – è che la finale nazionale si chiuda con lo stesso esito dell’anno scorso, quando a vincere fu un progetto del nostro territorio, quello dell’Istituto Comprensivo Geymonat di Tradate con il Progetto T-Cycler – The Real ECO Device”.