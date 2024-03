Per la Pasqua 2024 le delizie artigianali di Punto Rosso Lazzaroni

Per le festività pasquali 2024, dal laboratorio di alta pasticceria artigianale Punto Rosso di Saronno, due novità pasquali targate Paolo Lazzaroni & Figli.

Nel quartier generale di via Gorizia 41 a Saronno l’azienda propone ai suoi clienti la Colomba Punto Rosso. Realizzata con ingredienti di altissima qualità senza conservanti né aromi, questa eccellenza artigianale è offerta con tre varianti distintive: la classica con arancia candita, la senza canditi per i puristi del gusto e l’Amaretto con pasta di mandorle, albicocca e cioccolato, per un tripudio di sapori.

Ma le delizie pasquali non finiscono qui. Presso lo stesso laboratorio, è possibile trovare una selezione esclusiva di uova di Pasqua, vere e proprie opere d’arte dolciarie. Due le opzioni acquistabili: un uovo di cioccolato al latte decorato, dal guscio delicato e avvolgente e un uovo di cioccolato fondente avvolto da granelle all’amaretto, per gli amanti dei gusti raffinati.

Per prenotazioni è sufficiente scrivere a info@chiostrodisaronno.it.