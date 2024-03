Per pasquetta un’escursione a Trarego con visita al “sentiero dell’arte”

La visita al borgo di Trarego porta in una atmosfera di arte e creatività molto variegata. Visitando spazi pubblici e abitazioni private che si protraggono anche nei centri di Cheggio e Viggiona andremo a incontrare opere di espressioni artistiche che si fondono con colori, forme ed armonie spirituali.

PROGRAMMA

Escursione: Cannero Riviera (m225) – Piancassona – Cappellaa dellaa Vergella -Trarego (m771) – Si ricorda che in occasione dell’evento sono previsti bus navetta che partono da Cannero e arrivano a Trarego.

Il tempo salita h1,45 – discesa h1.15 circa – dislivello 556m – difficoltà .E

Ore 8.15 – 8.30 ritrovo presso stazione navigazione di Luino per acquisto biglietto individuale A/R Luino-Cannero.

Ore 8.45 imbarco

Ore 9.15 arrivo a Cannero, breve pausa caffè ed inizio escursione

Ore 11.15 arrivati a Trarego inizio della visita al “sentiero dell’arte”

Ore 13.00 pranzo al sacco presso strutture aperte del borgo o a scelta presso ristoranti – o street food

Ore 14.00 ritrovo presso la chiesa di Trarego per rientro con arrivo all’imbarcadero a Cannero – breve sosta prima di riprendere il battello alle 16.25- in caso di ritardo è previsto il rientro alle 17.50

Escursione gratuita con esclusione costi mezzi pubblici. Abbigliamento e calzature adeguate. In caso di meteo avverso escursione annullata

Accompagnatori Gianni Lettiero 3266648208 – Giauni schiroli 338776813

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da giovedì 14 marzo ore 8 a giovedì 28 marzo ore 18, la quale provvederà a dare conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un Whatsapp ad uno dei recapiti degli accompagnatori.