Picnic e “Caccia alle uova” al parco dei Mughetti per il lunedì di Pasquetta

Per il lunedì di Pasquetta il parco dei Mughetti propone picnic e ‘‘Caccia alle uova’’ per bambini nell’aula didattica di Uboldo.

Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 possibilità di fruire dell’aula didattica per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato. Si consiglia di portare un telo per potersi sedere anche nel prato.

Dalle ore 14.30 gioco ‘‘Caccia alle uova’’ organizzato dai volontari del parco, per bambini di età compresa fra 4 e 12 anni.

Partecipazione al gioco gratuita con obbligo di iscrizione via email (info@parcomughetti.it) o via telefono (02-96951140) indicando nome, cognome, età. Posti limitati (max 25).

L’aula didattica del parco si raggiunge a piedi o in bicicletta partendo dalla Cascina Leva di Uboldo (via per Cerro 251).