Pietro Parola si candida a sindaco con la lista civica Biandronno+

C’è uno sfidante al ruolo di sindaco di Biandronno. L’attuale primo cittadino Massino Porotti, che si avvia a proporsi per il secondo mandato, troverà Pietro Parola che si presenta con la lista civica Biandronno+.

Un passato da consigliere eletto nel 2014 nella squadra dell’allora eletta sindaco Sandra Scorretti e nel 2019 con la civica Prima Biandronno e Cassinetta con Alessandra Sisti, Pietro Parola ha lavorato come dipendente comunale per 35 anni acquisendo un’ esperienza che vuole ora mettere a disposizione del suo Comune.

“Da funzionario delegato all’ecologia – si legge nella nota di presentazione – si è occupato di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti collaborando con i Comuni di Sesto Calende e Travedona Monate, organizzando numerose giornate di pulizia della sponda del lago. Nel volontariato si è distinto per il suo lavoro con il “Circolo Culturale de Biandronn”, di cui è Presidente. È stato un promotore per Villa Borghi, diventata un punto di riferimento per mostre ed eventi culturali che danno lustro ed animo a Biandronno. Inoltre si è preso cura della collezione burattini di Gualberto Niemen esposta in Villa, che ogni anno è visitata da centinaia di persone ed organizzazioni“.

La sua candidatura è legata anche a quello che reputa «un preoccupante declino del Comune testimoniato sia dagli indicatori che il nostro gruppo sta monitorando sia dal profondo peggioramento dei servizi percepito dai Cittadini. Non basta infatti avviare progetti faraonici sfruttando i soldi pubblici, servono idee chiare su come gestire la quotidianità del Comune».

(il logo di Biandronno+)

«Biandronno -commenta Pietro Parola – possiede la sponda più bella del lago di Varese e ha sul suo territorio l’isolino Virginia, risorse preziose che possono essere un volano per promuovere il turismo locale ottenendo un ritorno economico per il Comune, ma non possiamo sfruttare questa opportunità se il paese si presenta sporco e disorganizzato. Biandronno+ è nato circa due anni fa dall’idea di un gruppo di cittadini per monitorare il paese con spirito propositivo da persone che desideravano un maggiore dialogo con le istituzioni per il bene del paese. Col tempo alcuni di noi hanno maturato la volontà di fare un passo ulteriore e trasformare il gruppo in una lista civica da presentare alle elezioni. Il gruppo ha scelto me come candidato Sindaco, ma il principio di base è che le decisioni saranno prese collegialmente. Per questo motivo, abbiamo creato una squadra molto solida, basata sulle competenze professionali dei suoi membri. Abbiamo voluto imprenditori che comprendano le esigenze del commercio e dell’industria locale, manager capaci di ottimizzare l’organizzazione del lavoro, soprattutto nei settori più critici come i lavori pubblici, e persone che sul territorio siano sempre presenti e attive».

«Non avremo un consiglio comunale di figuranti, ma persone operative e competenti – aggiunge il candidato sindaco – Il nostro obiettivo è la rinascita di Biandronno».

La lista Biandronno+ sta già lavorando alla stesura di un programma di “rinascita” per il paese, raccogliendo anche le proposte e le idee dei cittadini, dei commercianti e delle associazioni territoriali.

«Interagendo con le nostre pagine social o incontrandoci di persona – conclude Pietro Parola – potete darci consigli, suggerimenti o spunti di riflessione da inserire nel nostro programma. Vogliamo essere una lista davvero per tutti, che lavori per il bene di uno dei più bei paesi della Provincia».

Nei prossimi giorni verranno espletate le pratiche amministrative per la presentazione della lista civica Biandronno+ e del candidato Sindaco in Comune.