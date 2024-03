Più difesa e forte sostegno dei tifosi: la Itelyum vuole la semifinale di Fiba Europe Cup

A cinque anni dall’ultima volta, la Pallacanestro Varese ha la concreta possibilità di tornare a disputare la semifinale di una coppa europea. Era infatti il 2019 – anno 1 avanti Covid – quando la banda di Caja (con i vari Avramovic, Scrubb e Cain in campo) impallinò i belgi di Ostenda e arrivò alla penultima puntata della Fiba Europe Cup. Non si andò oltre, perché l’infortunio di Archie alla vigilia del match di andata incanalò (in modo netto) la semifinale in direzione della Würzburg allenata da Dennis Wucherer.

Ricordato il passato, è il momento di pensare al presente: mercoledì 13 (20,30) a Masnago arriverà la formazione ceca dell’Era Nymburk nei confronti della quale la Itelyum vanta un bottino importante da far pesare. Settimana scorsa la squadra di Bialaszewski si è imposta con 15 punti di margine (65-80) sul campo della formazione ceca mettendo a segno uno di quei colpi che, in teoria, vanno solo rifiniti. Vale per Varese ma anche per Chemnitz e Varsavia nella parte alta del tabellone playoff, vale (meno) per il Porto che ha un +10 da difendere in Turchia contro il Bahcesehir.

Attenzione però a dare per scontato il passaggio del turno: Nymburk sa di non avere nulla da perdere, sa di aver giocato sotto i propri standard all’andata e sa anche di poter scrivere un pezzo di storia locale perché la formazione ceca non è mai arrivata in una semifinale europea a qualsiasi livello. E questo era uno degli obiettivi stagionali per i “Leoni” allenati dall’italiano Francesco Tabellini. Alla Sportovni Hala Varese ha fatto valere la sua migliore qualità dei singoli ma pure un livello in difesa superiore a quello mostrato fino a questo punto della stagione: una mutazione replicata anche contro Brindisi in campionato, tant’è vero che queste due partite hanno rappresentato il record positivo stagionale biancorosso per punti concessi (65 a Nymburk in coppa, 73 alla Happy Casa in LBA).

Una novità gradita e… necessaria: senza Hanlan e i suoi tiri da 3 punti la squadra di Bialaszewski ha perso un riferimento molto forte in attacco ma ha acquisito un giocatore (Besson) che ha gambe, predisposizione e temperamento per consolidare la retroguardia. Mettiamoci poi la propensione “da stopper” di Spencer in mezzo al pitturato e quella di McDermott e Woldetensae tra le ali, ed ecco che il quadro di una Varese più difensiva è pronto (anche se sarà da valutare contro squadre più dotate di talento in attacco). Se poi la Openjobmetis/Itelyum ritrovasse anche migliori percentuali dall’arco, si potrebbe aumentare ancora il potenziale del collettivo biancorosso.

«Noi, intanto, prima di tutto proviamo a vincere la partita e se le condizioni ce lo permetteranno cercheremo anche di ribaltare il risultato dell’andata» spiega nel frattempo coach Francesco Tabellini, l’allenatore italiano di Nymburk. I cechi si affideranno di nuovo alle folate del play americano Ty Gordon ma in generale tutto il quintetto merita attenzione, con Bohacik preciso al tiro, l’ex trentino Stephens e l’altra ala Bell a dare energia e con il pivot Mathon utile a rimbalzo.

La partita si disputerà in una cornice di pubblico decisamente onorevole, specie se confrontata con certe serate di coppa del passato: dalla sede della Pallacanestro Varese si prevedono circa 3.500 spettatori, un po’ per la consueta attenzione dedicata ai giovani delle scuole superiori, un po’ per la “chiamata” ribadita nei giorni scorsi dal trust, un po’ – ovviamente – per l’importanza della partita. Morale: i posti in tribuna e in galleria a disposizione sono molto pochi. E anche da Nymburk è atteso un gruppetto di sostenitori della squadra ceca che, nel frattempo, ha consolidato il primato in patria battendo l’Opava (2a in classifica) in campionato.

