Politici si sfidano ai fornelli. Torna “Cuore di cuochi” per l’oncoematologia pediatrica di Varese

La sfida politica si sposta sui fornelli per solidarietà: torna Cuore di cuochi. Martedì 9 aprile alle ore 19.30 a Ville Ponti la nona edizione della cena che vede personaggi noti competere tra i tegami

Prima di affrontarsi nelle prossime campagne elettorali, deputati, sindaci, assessori e consiglieri regionali si sfidano ai fornelli per Cuore di Cuochi. La cena benefica promossa da Fondazione Giacomo Ascoli per raccogliere fondi a sostegno del progetto Il Faro si svolgerà nel Salone Andrea di Ville Ponti a Varese, nella serata di martedì 9 aprile alle ore 19.30.

Tre squadre in gara, ciascuna composta da noti personaggi del mondo della politica e una cuoca per passione, si sfideranno ai fornelli in una serata presentata e animata da Roberto Bof. Dopo un ricco buffet di antipasti il menù prevede tre portate, ciascuna preparata da una delle tre squadre in gara.

In particolare Davide Galimberti, Matteo Bianchi, Giacomo Cosentino, Nicoletta San Martino, saranno i componenti della squadra Barbabietola, guidata dalla cuoca Gabriella Fantuz per realizzare il piatto In Rosa. Da Roma i deputati Maria Chiara Gadda, Andrea Pellicini e Stefano Candiani formano la squadra Verza impegnata a preparare Pizzoccheri in calamarata con la supervisione della cuoca Iara Dos Santos. Infine dal Pirellone di Milano arriva la squadra Mirto composta da Elena Lucchini, Emanuele Monti, Samuele Astuti, Raffaele Cattaneo per creare il piatto Sardinia Contamination guidati dalla cuoca Elena Merella Paolucci.

Ogni tavolo potrà esprimere un voto da 1 a 4, valutando non solo il gusto ma anche il miglior servizio ai tavoli e la simpatia. Al termine della serata verrà premiata la squadra vincitrice della nona edizione di Cuore di Cuochi, ma tutte otterranno la stessa gratitudine, pari merito, per il loro contributo solidale.

La manifestazione è destinata a raccogliere fondi a favore della Fondazione Giacomo Ascoli per la realizzazione del progetto Il Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese. L’edificio, in via di realizzazione in Largo Flaiano, sarà suddiviso in diversi appartamenti dove ospitare le famiglie dei bambini ricoverati, ma anche medici, specializzandi e ricercatori dell’Università dell’Insubria oltre a spazi comuni per associazioni che condividono la missione di Fondazione Giacomo Ascoli.

Per info e prenotazioni scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it oppure visitare il sito www.fondazionegiacomoascoli.it