Prima aggredisce la compagna e poi minaccia di buttarsi a Cairate. Salvato dai carabinieri

Una coppia di Fagnano Olona ha dato parecchio da fare ai carabinieri della stazione di Cassano Magnago durante la giornata del 23 marzo scorso. Prima sono dovuti intervenire per sedare la lite tra i due e poi sono intervenuti al ponte di Cairate, luogo diventato noto per i tanti suicidi che si sono susseguiti negli anni, per fermare lo stesso uomo che aveva litigato e aggredito la compagna perchè minacciava di suicidarsi.

Il primo intervento era avvenuto nel pomeriggio. Nella circostanza, una donna di 42 anni, residente in città, aveva chiamato il 112 in quanto riferiva che il compagno 34enne, nel corso di un diverbio per futili motivi, le avrebbe messo una mano sulla bocca per impedirle di parlare e l’avrebbe spintonata e strattonata. Successivamente la donna sarebbe riuscita a uscire in strada ma il compagno l’avrebbe raggiunta e le avrebbe afferrato il telefono cellulare, con il quale la vittima era riuscita a chiamare i soccorsi, e l’avrebbe scaraventato a terra danneggiandolo. I militari, arrivati in pochi minuti, riuscivano a sedare la lite in atto e a portare in sicurezza la vittima presso la locale Stazione Carabinieri per essere sentita.

Un paio d’ore dopo circa, l’uomo avrebbe chiamato la compagna e le avrebbe inviato sul telefono cellulare messaggi e foto che lo ritraevano sul ponte di Cairate mentre lo stesso le preannunciava che era sua intenzione suicidarsi. Il pronto intervento dei militari, col supporto di una pattuglia della Tenenza di Tradate, riusciva a scongiurare il tragico evento in quanto, dopo un breve colloquio con i militari, l’uomo desisteva dal suo gesto e veniva trasportato in codice verde all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate per le visite e gli accertamenti sanitari del caso.