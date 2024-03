Pro Patria rimontata, Bertoni: “Il Fiorenzuola ha giocato con più voglia di vincere”

LE NOCI 1 «In settimana abbiamo insistito molto sul fatto che quella di oggi era per noi una partita importante, che poteva darci tantissimo, contro una squadra in salute e in grado di essere pericolosa. Sapevamo dover potergli far male e ci eravamo focalizzati in allenamento sulla vittoria dei duelli e sull’aggressività, sull’idea di difenderci bene per poi essere cinici alla prima occasione»

LE NOCI 2 «Nel primo tempo siamo stati bravi a tenere in piedi la partita senza prendere gol. Verso la metà della prima frazione ci siamo sistemati meglio, abbiamo iniziato a vincere contrasti e a creare i presupposti per fare gol. Già dopo il primo gol subito da parte nostra non c’è stata una grande reazione. Questo fa capire che oggi non siamo stati al 100% con la testa dentro la partita: perché un gol si può sempre prendere, ma se sei in partita devi avere una reazione».

LE NOCI 3 «Abbiamo speso tante energie in questo girone di ritorno. Dobbiamo fare e abbiamo fatto più punti del girone d’andata. Ma i punti che abbiamo non sono ancora abbastanza, ne servono come minimo altri 3. Lo spreco di energie fisiche e mentali è stato alto, però questo non può essere un alibi, dobbiamo andare oltre. La differenza la fa la motivazione che abbiamo dentro».

BERTONI 1 «Una partita nata male, perché siamo entrati male in campo. Siamo stati bravi a rimetterla in sesto e trovare anche il vantaggio, nella ripresa però siamo scesi in campo ancora peggio rispetto all’inizio. In questa categoria si fa molta fatica quando si gioca senza la giusta motivazione e senza cattiveria, senza la voglia di vincere i contrasti. Questi aspetti sono stati la nostra forza in questo campionato e dobbiamo ritrovarli per ripartire».

BERTONI 2 «Questa sconfitta deve servirci da lezione: rivedremo sicuramente gli errori commessi per ripartire con più forza. Oggi il Fiorenzuola ha avuto più voglia di noi di vincere la partita e l’ha dimostrato».