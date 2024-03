“Prossima Vedano” conferma il candidato sindaco: sarà Vincenzo Orlandino con Paola Tadiello vicesindaco

L’attesa è finita e quello che già si sapeva o si immaginava, viene confermato. Vincenzo Orlandino, vicesindaco uscente, sarà il candidato sindaco di Prossima Vedano, la nuova realtà civica attiva da alcuni mesi sul territorio di Vedano Olona che sta definendo la lista le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Lista che ha già anche un candidato vicesindaco: è Paola Tadiello, ex insegnante e direttrice didattica anche all’Istituto comprensivo di Vedano Olona.

La decisione è stata ufficializzata all’unanimità in occasione di un incontro alla presenza dei componenti il gruppo stesso e di tanti altri simpatizzanti e sostenitori, tra i quali diversi amministratori comunali uscenti.

«Ad Orlandino – spiega una nota di Prossima Vedano – viene riconosciuta una solida competenza, unita ad un’importante esperienza come amministratore e attenzione per il proprio territorio. Le tante sfide che attendono la prossima Amministrazione comunale, come il nuovo Piano di Governo del Territorio, le sempre più necessarie attenzioni alla sostenibilità ambientale ed energetica, l’emergere di nuove fragilità sociali e la sicurezza, richiedono una figura strutturata e concreta alla guida dell’ente, che sia in grado di comprenderle e governarle. Prossima Vedano ha individuato nella persona di Vincenzo Orlandino il miglior candidato alla carica di sindaco, grazie all’esperienza maturata negli anni di assessore ai Lavori pubblici e ai rapporti creati e mantenuti con le altre istituzioni ed gli enti territoriali».

Orlandino sarà sostenuto da un gruppo composto da persone nuove alla vita politica e rappresentative di ambiti diversi (dal mondo associativo a quello scolastico, dall’ambito parrocchiale a quello della libera professione, dell’imprenditoria allo sport), «legate dal solo desiderio di prendersi cura del bene comune e di porsi al servizio del territorio di Vedano e dei suoi abitanti».

Paola Tadiello, persona molto nota sul territorio grazie alla sua decennale esperienza nel mondo della scuola, affiancherà Orlandino nei mesi che condurranno i vedanesi alla scelta del prossimo sindaco e, in caso di successo elettorale alle consultazioni di giugno, ricoprirà la carica di vice sindaco.