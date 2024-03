Pubblicato il bando di concorso per il ruolo di direttore del pronto soccorso di Varese

A pochi giorni dalla fine del mandato del professor Walter Ageno che ha deciso di andare a lavorare in Canton Ticino, l’Asst Sette Laghi ha pubblicato il bando di concorso per individuare il successore. Sarà un incarico di Direttore della Struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza. Confermata la scelta di mettere fine all’esperienza universitaria.

Il bando descrive il profilo oggettivo della struttura, la mission del Pronto Soccorso, sottolineando come la sede di Varese ricopra una funzione di riferimento clinico e organizzativo, all’interno delle reti dell’emergenza e urgenza di Regione Lombardia: rete Trauma Maggiore, rete STEMI per le emergenze cardiologiche e rete STROKE per le emergenze neurologiche.

«In accordo con il Rettore dell’Università dell’Insubria, abbiamo avviato richiesta di autorizzazione alla Regione per assegnare questo rilevante incarico tramite concorso – spiega il Direttore Generale di ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale – Il Pronto Soccorso è un ganglio centrale della rete di ASST Sette Laghi, che opera in sinergia con tutte le altre strutture e che può funzionare bene solo se il resto dell’organizzazione funziona bene, e viceversa. Per questo il profilo del direttore del PS è così impegnativo e richiede competenze gestionali accanto a quelle cliniche. Competenze che certamente ha già dimostrato di avere il dott. Massimo Bianchi, a cui ho assegnato l’incarico di guidare il reparto in questa fase, in attesa degli esiti del concorso. Altrettanto decisiva per il Pronto Soccorso varesino resta la sinergia con l’Università dell’Insubria: grazie alla Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza – Urgenza, professionisti nuovi e preparati entrano a dare supporto all’équipe e garantiscono il ricambio generazionale. Accanto alla figura del Direttore del PS, quindi, resta cruciale il ruolo da poco assegnato ad uno stimatissimo specialista, formatosi proprio nel nostro Pronto Soccorso, il Prof. Marco Donadini».