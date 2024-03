Quattro milioni di investimenti al termovalorizzatore di Busto: “Miglioriamo le performance energetiche”

Neutalia si prepara ad affrontare una nuova fase di crescita e sviluppo con nuovi investimenti previsti dal piano industriale del termovalorizzatore di Busto Arsizio. L’annuncio è stato dato da Michele Falcone, presidente della società, durante una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei dettagli del piano.

Sono previsti investimenti significativi, pari a quasi 4 milioni di euro, destinati a una serie di interventi preliminari mirati a migliorare le performance dell’impianto di via per Arconate.

Tra gli interventi previsti vi sono l’installazione di nuovi turbogruppo e scambiatori di calore, interventi sulla caldaia, sui condensatori e sui filtri a maniche. Questi interventi, oltre a garantire una maggiore efficienza dell’impianto, si pongono l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e le emissioni.

Michele Falcone ha sottolineato l’importanza di questi investimenti per sostenere l’economia circolare e la decarbonizzazione, generando al contempo valore per il territorio e la comunità. La società si impegna a adottare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per mantenere le emissioni ben al di sotto dei limiti di legge, con particolare attenzione alle normative regionali che sono più stringenti di quelle nazionali.

Continua, dunque, l’adeguamento delle tecnologie secondo gli ultimi aggiornamenti delle BAT (Best Available Techniques), ovvero le migliori soluzioni tecniche in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. Questo impegno si tradurrà in interventi preventivi che permetteranno di migliorare le performance energetiche dell’impianto e ridurre ulteriormente l’impatto sull’ambiente.

Tra gli interventi previsti ci sono la sostituzione di alcuni motori con nuovi a tecnologia inverter, l’automazione dei sistemi di carico dalla fossa, l’installazione di nuovi analizzatori/catalizzatori per il controllo delle emissioni e la sostituzione delle celle dei filtri a maniche per una maggiore efficienza del sistema di riduzione delle emissioni di polveri.

Il piano industriale di Neutalia si basa su un programma di investimenti ambizioso, volto a sostenere la transizione verso un’economia più sostenibile e a garantire una progressiva autonomia energetica.