Raccolta alimentare nei supermercati con la Croce Rossa di Varese, Gazzada e Tradate

Il rischio povertà è un’ombra che si proietta su ogni comunità, un problema che non riguarda solo chi lo vive in prima persona, ma tutti noi, cittadini del mondo.

È un problema che può colpire chiunque, in qualsiasi momento, e il territorio che abitiamo è il palcoscenico su cui si svolge questa sfida. È nostro dovere guardarci attorno e scegliere di fare la nostra parte per aiutare chi si trova in difficoltà economica, perché solo insieme possiamo combattere l’emarginazione e la solitudine che essa può portare.

In questo spirito di solidarietà e impegno sociale, il comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana si è sempre distinto per il suo sostegno ai più deboli. In particolare sostiene numerosi indigenti nella provincia di Varese attraverso azioni concrete, tra cui la condivisione di alimenti di prima necessità.

“Aiutarci ad aiutare”: Un’opportunità per fare la differenza

Sabato 23 marzo è una data importante, un’opportunità per te di unirti a noi nell’impegno concreto per coloro che hanno bisogno. È un invito a fare la differenza, a trasformare un gesto apparentemente piccolo in un grande atto di solidarietà.

Cosa potrai donare

Le necessità sono molteplici e ogni contributo è prezioso. Ecco alcuni degli articoli che potrai donare:

Riso, olio e pelati

Omogeneizzati di frutta

Pannolini per bambini

Salviettine umidificate

Prodotti per l’igiene personale

Tonno e carne in scatola

Legumi e verdure in scatola

Biscotti e marmellata

Dove potrai donare?

Le donazioni potranno essere effettuate presso i seguenti punti vendita, dove saremo presenti per tutta la giornata di sabato 23 marzo:

TIGROS di: Varese (Via Lazio), Azzate, Malnate, Castiglione Olona, Castronno, Caronno Varesino

CARREFOUR di: Varese (Via Sanvito Silvestro)

LIDL di: Varese (Via Borghi), Varese (Via Carcano)

Il tuo aiuto fa la differenza

Ricorda che ogni tuo piccolo gesto rappresenta per noi un grande aiuto. Tutti i prodotti raccolti durante la giornata di sabato 23 marzo saranno distribuiti alle persone in difficoltà del territorio dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana.

Unisciti a noi, dona e aiutaci a sconfiggere la povertà con un gesto di solidarietà concreta!