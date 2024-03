Resta chiusa fino al 7 giugno per 4 ore al giorno la tratta ferroviaria Gallarate – Luino

Viene prorogata fino a giugno la chiusura della tratta ferroviaria tra Gallarate e Besozzo per 4 ore al giorno. Iniziata lo scorso 8 gennaio era previsto un iniziale scadenza oggi, mercoledì 29 marzo.

I Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) invece fanno sapere che si prosegue con l’intervento di potenziamento infrastrutturale, un lavoro per l’adeguamento della linea al traffico merci legato al progetto Alptransit.

Dal 2 aprile al 7 giugno 2024 sarà necessario interrompere dal lunedì al venerdì la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Gallarate e Besozzo per circa 4 ore (dalle 9.14 alle 13.14) e per il solo periodo 8-10 aprile per circa 5 ore (dalle 8.10 alle 13.14). Durante l’interruzione saranno effettuati lavori all’infrastruttura e di adeguamento modulo a 750 metri dei binari per il traffico merci nella stazione di Ternate.

Si ricorda che importanti lavori legati ad Alptransit sono già in corso anche a Laveno Mombello, un investimento di dieci milioni di euro. A Gallarate invece è previsto in futuro l’intervento di rimozione dell’ultimo passaggio a livello presente in città.