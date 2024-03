Riaggiudicato il chiosco di villa Mylius a Varese, riaprirà per la stagione estiva

Sta per aprirsi un nuovo capitolo per il chiosco nel parco di Villa Mylius a Varese. Dopo praticamente un anno di incertezze e mancanza di servizi, il bar ha finalmente un nuovo gestore.

Martedì 26 marzo, a Palazzo Estense, sono state riaperte le buste del bando per la gestione del bar e il nuovo gestore è Massimiliano Dellavalle, noto esercente varesino legato allo storico locale di via Cavallotti L’Uvarara. La sua nomina segna una svolta significativa, e riapre una speranza, per questo apprezzato servizio nel Parco di Villa Mylius, che l’anno scorso era stato chiuso, poi era stato riassegnato con un primo nuovo bando che però non era andato a buon fine, e ora sembra finalmente avere un suo affidatario.

Il bando, peraltro, si è svolto in una situazione molto diversa da quella precedente: questa chiamata, contrariamente alla prima che ha visto un solo esercente interessato, ha attirato tre offerenti, segno di un interesse crescente per il luogo, che nelle estati passate ha creato un grande movimento di persone. L’asta per altro ha visto aggiudicare il chiosco a 18mila euro annui, una cifra molto superiore a quella di base, fissata intorno agli 11 mila euro.

Villa Mylius è pronta quindi a tornare ad essere un punto di riferimento per i cittadini di Varese e i visitatori: l’appuntamento con il nuovo chiosco e il nuovo gestore è fissato, a quanto dicono le prime voci, tra fine aprile e inizio maggio.