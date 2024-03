Ridurre il divario di genere sul lavoro, l’incontro Cgil per la Giornata della Donna

Il divario retributivo di genere e una più equa suddivisione della cura familiare sono tra i temi toccati oggi a Varese nell’incontro “Vite in equilibrio, il lavoro delle donne”, tenutosi nella sala consiliare del Comune. Alle porte della Giornata internazionale della donna, celebrata l’8 marzo, Cgil Varese, Cisl dei Laghi e Uil Lombardia hanno promosso per il pomeriggio di giovedì 7 marzo un incontro sulle pari opportunità legate al mondo del lavoro.

Galleria fotografica “Vite in equilibrio” Un incontro Cgil per la giornata della Donna 2024 4 di 7

Ad introdurre il tema Gaia Angelo, responsabile delle politiche di genere per Cgil Varese, a cui hanno poi fatto seguito gli interventi di Linda Laura Sabbadini, già direttrice dipartimento statistiche sociali e ambientali dell’Istat, Anna Danesi, consigliera di pari opportunità, Stefania Mantellini, coordinamento Varese Uil Lombardia e Paola Gilardoni, segretaria organizzativa Cisl dei Laghi.

«La prima questione uscita è quella legata alla conciliazione di vita e lavoro, che non deve riguardare solo le donne, ma entrambi i partner – dichiara Gaia Angelo di Cgil Varese -. C’è bisogno insomma di una migliore suddivisione della cura familiare».

Aggiunge Angelo: «Sul divario retributivo di genere, il rapporto Inps del 2022 ci ha ricordato che il salario medio delle donne è di 17.300 euro, contro i 24.500 di quello degli uomini, un tema che dipende non dalla paga base, perché il Ccnl è uguale per tutti, ma dal salario accessorio e dagli straordinari che gli uomini possono fare, mentre le donne generalmente no, anche per il carico di lavoro familiare».

Altro tema portato sul bando è infine la scarsa presenza delle donne in alcuni settori, come quello manifatturiero, dove «solo il 30% è donna – conclude Angelo -. La presenza femminile è invece più diffusa nel terziario e nella sanità, dove però i salari sono mediamente più bassi».