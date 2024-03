Rivisitando l’Ultima cena: un’esperienza straordinaria nel cuore di Bardello

Nel tranquillo convento delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli a Bardello si è svolto un evento di straordinaria importanza per la comunità cattolica locale: la rappresentazione dell’Ultima Cena. Un momento di profonda spiritualità che ha trasformato il piccolo convento in un palcoscenico di emozioni e devozione.

Galleria fotografica L’Ultima Cena e la Passione di Cristo a Bardello 4 di 28

La serata è stata un’occasione unica per rivivere uno dei momenti più significativi della fede cristiana, quello in cui Gesù, nell’Ultima Cena, si riunisce per l’ultima volta con i suoi discepoli prima del tragico epilogo della sua vita terrena. Il pubblico presente ha assistito in un silenzio rispettoso e carico di emozione, lasciandosi coinvolgere dalla potenza del racconto evangelico e dalla maestria delle performance delle comparse che hanno dato vita a questa rappresentazione.

Il successo di quest’evento è stato reso possibile grazie all’impegno delle Parrocchie locali, che hanno lavorato a lungo per allestire e organizzare questa produzione teatrale. Decine di volontari si sono dedicati con passione e dedizione per assicurare che ogni dettaglio fosse curato al meglio, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e autentica.

«È stato davvero un momento coinvolgente – spiegano Marino e Maurizio, i responsabili del gruppo storico, composto da azzatesi e non solo, che da anni organizza la Passione di Cristo itinerante – Durante le prove, poco prima che iniziasse la rappresentazione abbiamo deciso di aggiungere una parte che non era prevista: la persona che rappresenta Gesù, Omar, insegna religione a Besozzo e Malgesso. Ieri sera erano presenti molti dei suoi bambini. Alla fine della Cena i discepoli hanno preso per mano i bimbi presenti e li hanno portati a fare un giro nel parco del convento, passando in mezzo ai genitori. In questo modo abbiamo voluto simboleggiare il passaggio della Parola alle nuove generazioni. Gesù sapeva che sarebbe andato a morire e ha voluto in questo modo trasmettere la sua passione a loro. Un’emozione forte. Il senso di quel che facciamo sta tutto qui – conclude Fantoni – creare aggregazione, tramandare quel in cui crediamo. La Passione di Cristo è molto più di una semplice ricostruzione scenica; è un momento di condivisione e di riscoperta della fede, un’opportunità per i fedeli di immergersi nella storia del loro Salvatore e di rinnovare il proprio legame con la spiritualità cristiana».

Ma l’appuntamento con la Passione di Cristo non si conclude qui. La prossima tappa è fissata per domenica 24 marzo 2024, alle ore 15:00, presso il Parco Comunale DiDon a Malgesso, a questo appuntamento parteciperanno oltre 190 comparse. Dopo l’interruzione causata dalla pandemia di COVID-19, quest’anno la Passione di Cristo viene riproposta con rinnovato entusiasmo e fervore. Sarà un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza spirituale unica in vista della Pasqua.

(le Foto sono de La Focale di Buguggiate)