Roberto Piccinelli lascia dopo 44 anni in Consiglio e non si ricandida

Roberto Piccinelli non si ricandiderà a sindaco di Brinzio. Ad annunciarlo è lo stesso Piccinelli nel tardo pomeriggio di venerdì 22 marzo.

Si tratta di un cambiamento importante per il piccolo borgo alle porte di Varese, dove Piccinelli ha svolto la carica di primo cittadino dal 1990 al 2004 per tre mandati consecutivi e poi dal 2019 ad oggi.

“Dopo nove tornate elettorali vinte, quattro mandati da sindaco, 44 anni di impegno personale in Consiglio comunale, ho deciso di passare la mano – scrive il primo cittadino uscente -. Ringrazio i miei collaboratori e chi con me ha voluto vivere questa esperienza, lunga più della metà della mia vita, in cui ho avuto modo di conoscere a fondo molte persone, maturato nuove esperienze e lavorato con passione per servire Brinzio”.

Aggiunge il sindaco uscente: “Chiedo scusa per non aver saputo fare di più e meglio. Ai successori, formulo i migliori auguri. Viva Brinzio”.

Dopo 44 anni in Consiglio comunale e 4 mandati, il sindaco di Brinzio lascia