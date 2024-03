Rotary Club Parchi Alto Milanese e Scuola Media San Giulio insieme per una “scuola laboratorio”

Anche per l’anno scolastico 2023-2024 la Scuola Media San Giulio di Castellanza si è avvalsa della collaborazione del Rotary Club Parchi Alto Milanese, che da anni rivolge particolare attenzione al mondo dei giovani e alle generazioni che rappresentano il futuro della società.

La sinergia tra il club e la scuola si è concretizzata con l’organizzazione, da parte del Rotary, di un laboratorio teatrale rivolto alla classe terza A della San Giulio: partendo dall’insegnamento della scrittura creativa, attraverso lo strumento del teatro i ragazzi vengono guidati all’espressione di tutto quello che si vorrebbe ma talvolta non si riesce a comunicare, nella consapevolezza che solo una presa di coscienza di tematiche disfunzionali è la chiave di volta per un approccio risolutivo delle stesse.

Il progetto, di cui sono referenti la Dott.ssa Ernestina Ricotta per gli aspetti relativi alla supervisione psicologica e Nicole Santimaria per la realizzazione della rappresentazione teatrale, si concluderà con uno spettacolo che avrà come protagonisti gli alunni.

“Questa iniziativa – precisano le dirigenti scolastica e amministrativa Ivana Morlacchi e Stefania Mazza – si inquadra pienamente nell’attività innovativa che la “San Giulio” intende realizzare attraverso la cosiddetta “didattica laboratoriale al servizio della classe”, volta ad offrire strumenti e strategie utili per la formazione di giovani che, nel futuro, saranno chiamati sempre più a reperire le conoscenze necessarie per risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Un’evoluzione concettuale che rende evidente il legame che si vuole realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse.”

“L’attività didattica laboratoriale al servizio della classe – proseguono le due dirigenti – nasce dall’esigenza di promuovere nei ragazzi competenze tipiche della società contemporanea che riguardano, ad esempio, il prendere decisioni in condizioni di incertezza, il relazionarsi con culture diverse, l’orientarsi in un mondo confuso e sempre più complesso. Il laboratorio è concepito come una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, facilita la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento e consente agli studenti di acquisire il sapere attraverso il fare, superando l’atteggiamento di passività e di estraneità che spesso caratterizza gli alunni durante le lezioni frontali. E’ fondamentale, inoltre, creare una cultura aperta alla complessità e alle differenze, che devono essere vissute come risorse e ricchezze, promuovendo i principi delle pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.”

Per raggiungere questi obiettivi, alla “San Giulio” le attività didattiche sono organizzate e svolte secondo metodologie diverse tra cui: didattica inclusiva (valorizzazione delle differenze presenti nel gruppo classe, sviluppandole nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo); didattica per competenze (i saperi codificati ed i contenuti tradizionali devono diventare oggetti a partire dai quali l’alunno costruisce le proprie competenze personali); cooperative learning (gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento); learning by doing (strategia per imparare attraverso l’azione); didattica laboratoriale (metodo che favorisce l’operatività degli alunni e, allo stesso tempo, il dialogo e la riflessione su quello che si fa, Incoraggiando la sperimentazione, l’innovazione e la progettualità).

Attraverso gli strumenti che l’autonomia didattica mette a disposizione, l’offerta formativa prevista dalla normativa viene ampliata con progetti ed attività curricolari volti alla promozione personale culturale degli alunni. Tra questi: madrelingua in classe e progetto CLIL (inserimento nell’orario settimanale di insegnanti madrelingua inglese e spagnola non solo nel corso delle lezioni di lingua, ma anche durante le lezioni di altre materie, al fine di stimolare gli alunni ad un maggiore motivazione all’uso della lingua straniera, potenziandone le capacità di comprensione e di espressione); corso di metodologia dello studio (lo scopo è quello di suggerire ai ragazzi le modalità e le procedure più idonee per favorire l’acquisizione di un metodo di studio con l’ obiettivo di migliorare le possibilità di recupero, sperimentare approcci metodologici alternativi, sostenere azioni di sviluppo a favore di alunni più dotati, in vista della prosecuzione degli studi nelle scuole superiori); corso sull’intelligenza emotiva (strumento importante per formare gli studenti all’autocontrollo e motivarli all’apprendimento tenuto conto che le emozioni sono presenti continuamente nella vita quotidiana e per questo non possono essere escluse dal contesto scolastico); corso di educazione finanziaria ed economica (vengono introdotte semplici basi di economia affiancandole al significato di consumo e risparmio, di denaro reale e virtuale); laboratorio artistico in collaborazione con il museo MA*GA (l’obiettivo è quello di sviluppare la creatività e le capacità espressive dei linguaggi dell’arte anche in lingua inglese e di far conoscere, apprezzare e rispettare il patrimonio artistico e gli ambienti museali); corso di avviamento allo studio di una terza lingua europea (scopo del corso è quello di avvicinare la curiosità, l’entusiasmo e la freschezza mentale dei ragazzi ad una terza lingua europea, insegnando le prime basi della lingua attraverso attività ludiche e pratiche); benessere a scuola (importante progetto che ha l’obiettivo fondamentale quello di creare e mantenere un ambiente accogliente per studenti e docenti che favorisca il loro stare a scuola e di conseguenza il loro rendimento, considerando aspetti di carattere medico-salutistico, psicologico, comportamentale e tra questi anche la conoscenza e la gestione dei rischi legati alla sicurezza in rete); visite guidate e incontri (molteplici occasioni di visite a mostre o eventi sul territorio e di incontri con persone significative invitate a scuola, con conseguente possibilità di scoperta e di rapporto nuovo con la realtà. Prima di ogni evento il docente fornisce ai ragazzi una conoscenza previa – anche solo per accenni – relativamente agli aspetti della realtà che si andrà ad osservare/ascoltare e chiarisce lo scopo dell’uscita o dell’incontro, indicando a quale aspetto porre maggiore attenzione. Momento fondamentale di tale attività è la ripresa in classe di quanto vissuto secondo varie modalità, sollecitando in ciascuno una valutazione dell’esperienza mediante la stesura di temi, riflessioni, approfondimenti personali e di gruppo); learning week (ispirandosi al principio “we learn what we live”, durante l’anno scolastico la San Giulio organizza settimane di studio in Spagna e nel Regno Unito. Sono settimane di ”learning on site“ della lingua spagnola e inglese che comprendono corsi di lingua, attività sportive e visite guidate a luoghi di interesse culturale. Durante queste settimane gli studenti sono sempre accompagnati da docenti della scuola).

“Tutte queste iniziative – concludono le due dirigenti Mazza e Morlacchi- caratterizzano in definitiva la peculiare caratteristica della “San Giulio” e cioè quella di rappresentare una scuola che, anche grazie alle dimensioni non eccessive e quindi per così dire “a misura di alunno”, è in grado di seguire con la massima attenzione e cura ciascuno studente, senza lasciarne indietro alcuno, per tutto il percorso scolastico, cercando di aiutarlo in tutti gli aspetti educativi e formativi”.

La San Giulio “apre la stagione” degli OPEN DAY per l’A.S 2025-2026 sabato 6 aprile alle ore 10 con microlezioni dedicate agli alunni delle classi quarte della scuola primaria.

