Rotonda in zona industriale a Busto Arsizio. Quasi ultimati i lavori

Stanno per concludersi con gli ultimi interventi di asfaltatura i lavori di realizzazione della nuova rotonda tra via Ferrario e via Massari Marzoli, in zona industriale.

Un intervento da 460mila euro finanziato con fondi regionali del Piano Lombardia e realizzato da Agesp, che sarà utile a rendere più sicuro un incrocio purtroppo funestato da gravi incidenti.

La nuova rotonda sostituisce la rotatoria provvisoria di new jersey installata proprio per prevenire ulteriori incidenti.

Nel pomeriggio di ieri (lunedì) è stata aperta al traffico la direttrice di via Massari Marzoli, una volta completata l’asfaltatura sarà aperta anche la direttrice di via Ferrario.