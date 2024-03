Scontri ultras tra Varese e Fortitudo, processo a ottobre per il “capo”

È considerato il “capo” ma non è accusato di aver partecipato agli scontri avvenuti fuori dal palazzetto di Masnago prima della partita di basket Varese – Fortitudo Bologna nella primavera 2022 (QUI l’articolo). Piuttosto, il tifoso rappresenta per l’accusa l’istigatore degli scontri che costarono il ferimento di poliziotti e carabinieri e che vedono nel complesso alla sbarra 15 imputati.

Ma la figura considerata apicale nel tifo violento, legata agli ambienti del basket varesino, è l’unica che andrà a processo con udienza prevista a ottobre. Dunque per lui – e solo per lui – sarà celebrato un processo con rito ordinario. Per quanto riguarda gli altri tifosi coinvolti invece, due hanno formalizzato il patteggiamento, mentre altri dodici – come abbiamo anticipato in QUESTO articolo – hanno formalizzato oggi, 19 marzo, la richiesta di messa alla prova che verrà discussa a luglio.

Si tratta di un istituto che ferma la prescrizione e congela il procedimento penale finalizzato ad estinguere il reato, ma subordinato alla buona riuscita di un programma “trattamentale” da concertare con l’autorità giudiziaria. L’imputato in pratica viene affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), per lo svolgimento di un programma che prevede come attività obbligatorie lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Questo consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività affiancata dall’attuazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,

Inoltre, dove possibile, il risarcimento del danno causato dalla persona coinvolta e l’attività di mediazione con la vittima del reato. Infatti su questo punto è stato raggiunto un accordo sia con le autorità di pubblica sicurezza, sia con l’Arma per un indennizzo a beneficio di agenti e carabinieri coinvolti negli scontri.