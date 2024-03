Scontro tra un’auto e una moto a Laveno Mombello: grave il motociclista

Incidente stradale questa mattina, giovedì 28 marzo, poco dopo le 7, in via Sangiano a Laveno Mombello. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso d’accertamento. A terra è rimasto il motociclista, un uomo di 65enne, che è stato portato in ospedale in condizioni serie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Luino, insieme alla Soreu dei Laghi, che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica.