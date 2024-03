Seconda vittoria per gli Hurricane Varese: 19-4 sui Roma All Blinds

L’esordio stagionale era già stato un segnale importante, con la vittoria in casa dei campioni d’Italia in carica. Gli Hurricane Varese hanno dimostrato tutto il propri potenziale anche nella seconda gara di campionato, la prima sul diamante amico di Malnate, contro i Roma All Blinds.

I ragazzi di coach Matteo Boscardi hanno ottenuto una larga vittoria: 19-4 il finale, anche se l’inizio è stato un po’ timido. Ma dopo qualche passaggio a vuoto, i varesini hanno ritrovato il giusto assetto in difesa e colpito bene la pallina per iniziare a mettere punti sul tabellone e non concederne più ai capitolini.

Ora ci sarà la pausa per Pasqua e il prossimo impegno per gli Hurricane sarà domenica 7 aprile a Firenze contro la Fiorentina.