“Sei dermatologi in più all’ospedale di Varese: stiamo aprendo nuove agende, i casi urgenti sono visitati subito”

Agende chiuse, aperte, senza date, a mesi di distanza. La dermatologia dell’ospedale di Varese dopo un lungo periodo difficile per mancanza di specialisti, dalla fine dello scorso anno ha ripreso l’attività grazie ad alcuni innesti.

« Abbiamo attualmente sei dermatologi in servizio – spiega l’Asst Sette Laghi – gli ultimi due sono entrati in servizio da poco. Stiamo aprendo nuove agende ma sul tema delle liste d’attesa occorre distinguere: le urgenze vengono garantite nei tempi previsti dalla normativa. Nel caso di impossibilità a fissare una data, la questione passa all’URP che si fa carico di trovare appuntamenti secondo le priorità indicate nella ricetta del medico curante».

Ed è proprio sul coinvolgimento dei medici di medicina generale che punta il primario di dermatologia Lombardo per aumentare la sensibilità nella diagnosi precoce che, se parliamo dei melanomi, è molto importante perché aumenta le possibilità di sopravvivenza: « Nel caso si sospetto melanoma, il medico curante dà priorità che il nostro ospedale è in grado di accogliere nei tempi indicati dalla normativa».

LE REGOLE

Ricordiamo che, per il rispetto dei tempi di attesa legati, soprattutto ai codici delle ricette, vanno considerati tutti gli erogatori di prestazioni all’interno del territorio gestito, in questo caso, da Ats Insubria. Quindi, sarà possibile vedersi fissare un appuntamento anche distante da casa e da un erogatore accreditato per veder rispettato il tempo. L’azienda ospedaliera, in genere, è quella che presenta le criticità maggiori anche perchè intercetta la gran parte delle domande di assistenza.

Le priorità previste per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono :

U = urgente – nel più breve tempo possibile o entro 72 ore;

– nel più breve tempo possibile o entro 72 ore; B = breve – entro 10 gg;

– entro 10 gg; D = differibile – entro 30 gg (visite) entro 60 gg (prestazioni strumentali);

– entro 30 gg (visite) entro 60 gg (prestazioni strumentali); P = programmabile – entro 120 gg;

Nel report ottobre dicembre 2023 pubblicato dall’Asst Sette Laghi si scrive che sono state effettuate 3356 prestazioni di dermatologia con un’attesa media di 52 giorni. In particolare, i casi urgenti sono stati 69 con un giorno di attesa, quelli di tipo B sono stati 262 con tempi medi di 23 giorni, quelli differibili sono stati 137 con 37 gg di attesa, mentre la parte più consistente è stata di 2888 casi programmabili con un’attesa media di 58 gg.

Oltre i tempi indicati dalla legge sono stati 556 casi, quasi il 16%. I ritardi maggiori accumulati tra i casi B il 63% è stato preso in carico oltre i tempi previsti.