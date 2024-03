Senza Majul ma con il PalAlbani bollente: i Mastini si giocano l’ingresso in finale

Tutto in una notte, ancora una volta. Come già avvenuto nei quarti di finale, i Mastini si giocano un nuovo passaggio del turno playoff nella gara di spareggio, la quinta della serie contro l’Appiano. Il match che decreterà una finalista della IHL 2023-24 va in scena all’Acinque Ice Arena (martedì 26, ore 20,30), frutto della migliore classifica dei gialloneri che hanno vinto la stagione regolare.

Il vantaggio del campo andrà utilizzato fino in fondo, come è avvenuto nelle prime quattro gare di semifinale: sia il Varese sia i Pirati hanno sfruttato i turni casalinghi che mettono a disposizione, oltre che i riferimenti della pista e il calore del pubblico, anche la possibilità di non dover viaggiare in giornata restando diverse ore sul pullman.

Detto questo, i pronostici e le previsioni fatte prima di partite simili rischiano di essere un esercizio inutile: chi vince sopravvive, chi perde va a casa e quindi ogni singolo giocatore è chiamato a dare tutto sul ghiaccio. Anche perché poi ci saranno tre giorni senza partite prima dell’avvio della finalissima.

I Mastini però dovranno affrontare la “bella” senza uno dei giocatori più importanti, Hector Majul: il messicano era stato punito con una “penalità partita” al termine dell’incontro di sabato ad Appiano per proteste e insulti alla compagine arbitrale. Una decisione – che ha causato la giornata di squalifica – che ha fatto infuriare ulteriormente i tifosi gialloneri presenti in Alto Adige e che lascia l’ennesimo dubbio sulla direzione di Gara4. Tanto più – hanno fatto notare alcuni supporters presenti in tribuna – che l’arbitro Antonio Piras (che ha diretto insieme a Mirco Da Pian) ha trascorso la sua carriera di giocatore nelle giovanili proprio con la maglia dei Pirates. Ma non è la prima e non sarà l’ultima stortura di questo sport, in Italia.

Majul a parte, Czarnecki avrà a disposizione tutti i propri uomini e potrà quindi pensare a diverse soluzioni tattiche. Possibile che Michael Mazzacane sarà inserito in seconda linea insieme a Pietroniro e Tilaro con il rientrante Raimondi che potrebbe tornare in attacco visto che il drappello dei terzini sarà al completo. Vedremo cosa deciderà il tecnico svedese nelle ore precedenti all’ingaggio iniziale: di certo l’esclusione del messicano sarà ulteriore carburante nelle gambe dei compagni che non intendono finire qui la stagione.

IL PROGRAMMA

Gara1: Varese – Appiano 4-1 (serie: 1-0)

Gara2: Appiano – Varese 4-0 (serie: 1-1)

Gara3: Varese – Appiano 5-1 (serie: 2-1)

Gara4: Appiano – Varese 4-3 (serie 2-2)

Gara5 (martedì 26, 20,30): Varese – Appiano

L’ALTRA SEMIFINALE

Martedì 26, ore 20,30: Pergine – Caldaro (serie: 2-2)

