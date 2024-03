“Serata stellare” con il Lions Club Luino tra le meraviglie del Cosmo

In una partecipata serata presso l’Agenzia Formativa di Luino (C.F.P.) e organizzata dal Lions Club Luino, il 14 marzo scorso i soci hanno avuto l’opportunità di intraprendere un viaggio affascinante attraverso le meraviglie dell’universo, guidati dalla saggezza e dall’eloquenza del prof. Marco Giulio Giammarchi.

Il meeting, incentrato sulla “Bellezza del Cosmo”, si è distinto per l’eccezionale capacità del relatore di rendere accessibili temi di vasta complessità, arricchendo l’esperienza dei partecipanti.

La serata, che ha riscosso un notevole successo tra i soci, è stata caratterizzata da una discussione vivace e stimolante su argomenti che spaziano dalla nascita del cosmo alle teorie fondamentali che ne hanno definito la comprensione nel corso dei secoli. Il Prof. Giammarchi, con la sua profonda conoscenza e passione per l’astronomia, ha offerto una panoramica sulle ultime teorie relative alla formazione delle galassie e dei pianeti, affrontando con semplicità le complesse teorie di Newton e Einstein.

Grazie al suo approccio chiaro e coinvolgente, il professore è riuscito a trasformare argomenti che potrebbero sembrare ostici per i non addetti ai lavori in perle di sapere accessibili a tutti. La sua capacità di condividere la conoscenza in modo così appassionato ha reso la serata non solo un’occasione di apprendimento, ma anche un momento di condivisione e di crescita culturale.

(Da sinistra Maurizio Pesenti, prof. Marco G. Giammarchi, prof. Roberto Radice)

«L’evento ha evidenziato l’impegno del Lions Club Luino nel promuovere iniziative di alto valore culturale, sottolineando l’importanza della divulgazione scientifica e della curiosità intellettuale tra i suoi soci – commenta Maurizio Pesenti, Presidente del Lions Club Luino -. La serata conviviale, arricchita da questo viaggio tra le stelle, ha lasciato nei partecipanti un senso di meraviglia e una maggiore consapevolezza della vastità e bellezza dell’universo che ci circonda. Il successo dell’evento testimonia l’efficacia di iniziative che, come quella proposta dal Lions Club Luino, sono in grado di unire apprendimento e socializzazione, creando occasioni uniche di arricchimento personale e collettivo. La serata dedicata al cosmo rimarrà certamente impressa nella memoria dei soci come un momento in cui la scienza ha saputo incantare e ispirare, portando ciascuno a riflettere sulla propria posizione nell’immensità dell’universo».