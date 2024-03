Sergio Gianoli presenta il suo libro sulla storia della Tre Valli in sala consiliare a Brebbia

Sabato 6 aprile prossimo, alle ore 16.30, presso la sala consiliare Antonio Montinaro sita in via Marconi, si terrà il quarto incontro socio culturale organizzato dal Comune di Brebbia nell’ambito di una serie di eventi programmati rivolti ai cittadini brebbiesi ed alla comunità varesina.

In particolare, nel corso di questo nuovo dialogo con l’autore, Sergio Gianoli – promotore e organizzatore di eventi ciclistici e giornalista sportivo, insignito nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” – che con il suo impegno ha promosso negli anni l’associazionismo, la solidarietà e la tutela del territorio, illustrerà in questa occasione il suo volume “Tre Valli Varesine – La Storia”, edito da Sunrise media, che in 308 pagine ripercorre 102 edizioni della corsa bosina con 230 fotografie per far rivivere con il potere evocativo delle immagini le emozioni delle gare disputate. Nel corso dell’incontro verrà proiettato un breve filmato storico. Moderatore dell’incontro sarà il commissario straordinario del Comune, viceprefetto Salvatore Ciarcià.