Sfida gastronimica per la Lions Chef nelle cucine dell’istituto Falcone di Gallarate

Domenica 25 febbraio 2024 si è svolta la quinta edizione della manifestazione “Lions Chef”, organizzata da Lions Club Olgiate Olona -108lb1 e Lions Club Milano via della Spiga – 108lb4.

Ospitati dall’Istituto Superiore Giovanni Falcone di Gallarate, la manifestazione si è svolta in un clima di collaborazione e amicizia nello stile cordiale lionistico.

Alla presenza di circa 180 commensali, ben 5 squadre rappresentanti ognuna il proprio Lions club, composte da amanti della cucina non professionisti, si sono sfidate in una competizione “culinaria”, che si è svolta in tre fasi. Oggetto della prima prova è stata la preparazione di un antipasto a propria scelta, che avesse come ingrediente principale la mozzarella.

La seconda fase invece ha richiesto una conoscenza delle tecniche di base della cucina, in particolare alle squadre in gara è stato domandato di tagliare una serie di ortaggi utilizzando il taglio “brunoise”.

Per l’ultima prova è stata consegnata a ciascuna squadra una “Mistery Box”, contenente ingredienti a sorpresa per la preparazione di un piatto da sottoporre ad una giuria di sei giudici.

Richiesta della prova è stata la preparazione degli gnocchi, piatto tradizionale della cucina italiana, da arricchire con ingredienti a scelta forniti dall’organizzazione.

Per l’intera durata della competizione, svoltasi nelle cucine professionali dell’istituto alberghiero, le cinque squadre partecipanti sono state alle prese con la realizzazione di quanto richiesto dalla giuria, sempre in un clima di preziosa collaborazione e con un sano spirito di competizione.

In sala gli ospiti, il cui menù è stato definito e preparato dagli studenti con l’ausilio del corpo docente dell’istituto alberghiero ospitante, hanno pranzato alla presenza dei Governatori Claudio Chiarenza 108Ib4, Alberto Frigerio 108Ib, Daniela Macaluso 108YB dei Past Governatori del 108Ib1, del presidente III Circoscrizione 108Ib1 Pasquale Grasso, del presidente di Zona A III Circoscrizione 108Ib1 Andrea Arnaudo, della presidente di Zona 108Ib4 Raffaella Guidotti e dei presidenti dei Clubs: Cavelzani Roberto LC Milano Via della Spiga, Vedani Laura LC Olgiate Olona, Viscardi Vincenzo LC Palermo Leoni, Roberto Caironi LC Lombardia Digital LD, Mangiaricina Giorgio LC Milano Brera e Carlo Montemerlo LC Saronno insubria

Uno dei momenti più emozionanti della manifestazione, considerando che scopo di Lions International è anche unire i Club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, è stata la firma del “Patto di Amicizia”, gemellaggio tra i club Lions di Olgiate Olona 108Ib1, Milano Via della Spiga 108Ib4 e Palermo Leoni 108YB

L’intero evento è stato animato da momenti di profonda condivisione tra i club partecipanti, motore trainante che ha facilitato la creazione di solide basi per future collaborazioni e progetti comuni, rafforzando inoltre il legame fraterno tra i membri dei club e le comunità di appartenenza.

Al termine della giornata, in conseguenza delle valutazioni dei giudici e in parte dei commensali, sono stati proclamati i vincitori della V edizione di “Lions Chef”: al primo posto si sono classificati “I GUERCIA RELLI LEONI AI FUOCHI”, al secondo posto “LOMBARDIA DIGITAL” dell’omonimo Club, al terzo posto “RISOTTO E DINTORNI” del Club Olgiate Olona

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a beneficio di Lions Clubs International FOUNDATION (LCIF), la cui Mission consiste nel “migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità e sostenere coloro che vivono nel bisogno, promuovendo la pace e la comprensione in tutto il mondo”. La Foundation opera nell’ambito di otto cause globali: vista, giovani, assistenza nei disastri, iniziative umanitarie, diabete, cancro infantile, fame e ambiente.