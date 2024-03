Si cerca la verità sulla sparatoria di via Walder, esploso un solo colpo di pistola. L’uomo ferito sta bene

Sui fatti avvenuti in via Walder a Varese nel pomeriggio di martedì 26 marzo, dove un uomo è rimasto ferito colpito da un colpo di arma da fuoco, continuano le indagini della Squadra Mobile varesina.

Dal punto di vista medico la persona è stata operata, è fuori pericolo e non in terapia intensiva, quindi risulta ricoverato all’ospedale di Circolo del capoluogo in un reparto di degenza ordinario.

Nelle prossime ore probabilmente verrà sentito dalla polizia, per cercare di chiarire gli eventi che hanno portato ai fatti nel pomeriggio di ieri. La persona è stata trovata per strada, nella via che porta a Biumo inferiore, ferita da un colpo di arma da fuoco all’altezza del bacino; secondo gli investigatori sarebbe stato esploso un solo colpo d’arma corta di piccolo calibro, 22, o 7,65, che non ha colpito centri corporei vitali. Il colpo andato a segno all’altezza del bacino sarebbe poi andato a finire in un arto inferiore, dove ha arrestato la sua corsa.

Sulla dinamica, e sui fatti che hanno preceduto e seguito quanto è avvenuto c’è ancora parecchio riserbo imposto per il momento dalla Procura. Non sembra tuttavia la questione ricondursi in un ambito criminale consolidato, e potrebbe anche essere avvenuta, la sparatoria, in un luogo diverso rispetto a quello in cui è stato trovato il trentottenne ferito che ha chiamato il 112 allertando i soccorsi. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.