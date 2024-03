Siamo stati da Frab’s, lo spazio di Milano dedicato alle riviste indipendenti

Carta colorata, sottile o spessa, in formati più o meno grandi. Riviste da collezione con fotografie, immagini o grafiche stravaganti. Copie firmate da grandi artisti di arte contemporanea o non firmate, ma tutte parte del mondo delle riviste indipendenti, fuori dai circuiti tradizionali e controcorrente. Perché sì, nell’era dell’intelligenza artificiale, esiste un negozio dedicato solo ai magazine di carta.

“Un posto a Milano” come recita la scritta rosa al neon in un angolo di questo spazio in Via Sirtori 11 dove su ogni scaffale si possono trovare chicche provenienti da tutto il mondo. Dal Giappone all’Inghilterra e su temi che vanno dalla fotografia alla moda, dalla grafica all’arte.

Frab’s è nato grazie ad un’intuizione di Anna Frabotta, giornalista culturale di Forlì che tempo fa ha capito che poteva trasformare una passione personale in un lavoro.

«Sono sempre stata attratta dal mondo dell’editoria e dalle riviste indipendenti. All’estero sono rintracciabili anche nelle edicole, mentre in Italia non è così. Mi sono chiesta perché. Nel 2019, poco prima della pandemia, ho aperto un canale Instagram dedicato a loro per condividere questa mia passione e nel giro di una settimana ho raggiunto i mille follower. Lì ho capito che contrariamente a quanto potessi immaginare c’è un interesse verso questo mondo».

A quel punto l’idea di aprire una vera e propria libreria: «Ovviamente tutti me l’hanno sconsigliato ma non mi sono lasciata abbattere. Non ho aperto una libreria, ma un negozio sì e questo anche grazie all’aiuto del mio socio Dario Gaspari che mi ha aiutata tantissimo nelle pratiche burocratiche e nella gestione del business plan. Ho iniziato con l’e-commerce, avevo in catalogo 30 titoli, oggi sono 900 e tutti selezionati». Il suo Frab’s Magazine & More nel giro di pochi mesi è diventato un punto di riferimento per la comunità virtuale e reale, andando contro ogni previsione di mercato.

«È un progetto che si sta rilevando sostenibile. Una rivista costa molto, quattro volte tanto un giornale da edicola e può arrivare anche a cifre che superano i 1000 euro per edizioni davvero speciali. Ma sono prodotti di qualità, con contenuti eterni e di altissima qualità, di design editoriale a tiratura limitata o limitatissima». Un po’ come succede oggi per i vinili, sempre più ricercati e desiderati mentre su Spotify scorrono imperterriti milioni di singoli.

Le riviste che si trovano nel catalogo di Frab’s vengono scelte da Anna Frabotta, una per una, e acquistate direttamente da distributori da tutto il mondo, inglesi o italiani ma anche cinesi, indonesiani, australiani e inglesi. D’altronde è proprio in UK che nasce tutta la realtà del magazine di nicchia. «L’altro giorno un signore si è presentato come un “lettore forte”, mi ha fatto sorridere. Il nostro target è quello e quello dei creativi di moda, design, grafica e Milano rispetto a a questo è la piazza ideale».

Questa diffusione culturale vissuta come “un gesto d’amore e di resistenza”, continua puoi in appuntamenti, incontri e momenti di condivisione per la comunità reale. Oltre che in un festival in programma per il 14 e 15 settembre a Milano dove quest’anno si parlerà proprio di “Intelligenza sentimentale” dove si parlerà di intelligenza artificiale ma soprattutto del potere della creatività umana.