Silvia Pagani diventa vice presidente dell’Università Liuc di Castellanza

Cambio della guardia alla Liuc- niversità Cattaneo per la carica di vice presidente: il cd dell’ateneo nella seduta del 12 marzo 2024 ha ufficializzato la nomina di Silvia Pagani al posto di Vittorio Gandini, che ha ricoperto questo ruolo dal 2008.

Silvia Pagani è direttore di Confindustria Varese dal febbraio 2022. È inoltre amministratore delegato di Cofiva spa, Promindustria spa, Industria e Università srl, Iniziativa Universitaria 1991 spa, Servizi Confindustria Varese srl e Componente del Consiglio Direttivo di DIH – Digital Innovation Hub Lombardia.

Nel proprio percorso professionale ha maturato importanti esperienze a contatto con imprese e istituzioni. «Ringrazio il cda della Liuc per la fiducia espressa con questa nomina – dichiara Silvia Pagani – Nella doppia veste di direttore di Confindustria Varese e di vice presidente dell’Università il mio contributo più importante sarà quello di agevolare nuove forme di collaborazione tra l’ateneo e l’associazione. Sia in vista della realizzazione di Mill, sia nell’ambito dei progetti da portare avanti per centrare gli obiettivi di #Varese2050. Primi fra tutti, quelli che puntano alla creazione di un nuovo ecosistema dell’innovazione e a dar vita ad un contesto favorevole al mondo delle startup. Lavorare insieme per la formazione e la crescita delle competenze, come primi elementi di competitività delle imprese, rimane la nostra priorità. «Ringrazio Vittorio Gandini – afferma il presidente della Liuc Riccardo Comerio – per questi anni di proficuo lavoro e di impegno per il bene dell’Università. Ora continuerà a dare il suo contributo al progetto di Ateneo come consigliere in consiglio di amministrazione. A Silvia Pagani, il mio augurio di buon lavoro come nuovo vice presidente, in questa fase così ricca di sfide e nuovi obiettivi per l’Università. Una nomina nel segno della continuità dei rapporti con Confindustria Varese, da sempre vicina alla Liuc e oggi più che mai al nostro fianco in progetti che guardano al futuro dell’Università stessa e di tutto il territorio».