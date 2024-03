Simone Miele e Roberto Mometti, accoppiata varesina nel nuovo Trofeo Italia Rally

Sarà il neonato T.I.R. (Trofeo Italia Rally) il campo di caccia stagionale per Simone Miele. Il 35enne di Olgiate Olona, ottimo terzo al recente “Rally dei Laghi”, prenderà parte alla competizione che si disputa sotto l’egida di AciSport e che – di fatto – è l’erede del vecchio Italiano WRC e del più recente CIRA. Il TIR prevede un totale di otto gare, tutte di un certo rilievo, a partire dal Rally del Lazio in programma tra venerdì 22 e sabato 23 marzo.

Miele sarà affiancato in questa avventura dall’esperto navigatore luinese Roberto Mometti con il quale forma un equipaggio tanto affiatato quanto consolidato in anni di gare disputate insieme. L’accoppiata varesotta potrà contare sulla Skoda Fabia RS allestita dal team di casa, la DreamOne Racing, con i colori della scuderia Bluethunder e la gommatura garantita da Pirelli. (foto in alto, da sin: Roberto Mometti e Simone Miele)

Quello di Simone è un ritorno a un programma stagionale ben definito: negli ultimi due anni il pilota di Olgiate Olona non ha partecipato a campionati limitandosi a correre gare spot (con le vittorie assolute al Valtellina ’22, al Lanterna ’22 e al Ronde Sperlonga ’23) per affiancare il padre Mauro impegnato nella classifica Master del Mondiale WRC. Ora il ritorno in un challenge che si può considerare il secondo campionato nazionale alle spalle del CIAR.

«Mi mancava un programma definito – spiega Miele alla vigilia del “Lazio” – e credo che il TIR sia un buon contesto; in passato ho già gareggiato nel CIWRC che era omologo di questo campionato, inoltre sono presenti gare bellissime tra cui il San Martino di Castrozza, a mio avviso il rally più bello d’Italia. Ho bisogno di gareggiare con più assiduità con la Skoda RS che è una vettura altamente performante e che non conosco ancora bene in determinati contesti».

Miele al “Laghi 2024” sulla Valganna | foto Martegani-VN

Il rally laziale (che avrà coefficiente 1,5 e quindi ha un maggior peso per la classifica finale) vedrà al via diversi piloti interessanti a partire da Corrado Pinzano, secondo al “Laghi” sulla VW Polo, da Giuseppe Testa (Skoda Fabia) e su Luca Pedersoli che sfrutta il regolamento per gareggiare con una WRC (Citroen DS3). E ancora, occhio alle Hyundai di Nucita e Liburdi con il primo che ha fatto molto bene nella prima tappa del CIAR al Ciocco (dove ha vinto il varesino Crugnola). Il TIR prevede che i piloti possano scartare due risultati: la classifica sarà infatti valutata sulle migliori sei gare di ciascuno. Di seguito il calendario completo.