Skorpions dominanti contro i Giaguari: 34-0 a Torino

(Foto Facebook – Italian Football League)

La settimana di sosta non ha rallentato gli Skorpions Varese, anzi. I varesini hanno dominato in casa dei Giaguari Torino, cogliendo la terza vittoria in tre partite con un perentorio 34-0.

E grande protagonista al centro sportivo di Beinasco è stato il quarterback Ryan Griffin, che ha lanciato 5 volte in touchdown i compagni confermando ancora una volta di essere un lusso per l’Italian Football League. Ma oltre all’attacco, anche la difesa ha fatto appieno la sua parte, lasciando i torinesi a zero, come già accaduto contro Firenze nella gara inaugurale della stagione.

LA CRONACA

Inizio convincente per gli Skorpions, che già nel primo quarto indirizzano la gara: “Griffin connection” con Ryan che passa per il fratello Maclaine e primo touchdown a referto, con Granelli che trasforma il calcio. Il secondo lancio vincente di giornata arriva tra le mani di Auriemma, che sigla il 13-0 con cui si chiude il primo parziale, perché il calcio non centra i pali. Poco male, perché nel secondo quarto Griffin pesca ancora bene e trova Matteo Rai pronto alla presa per la terza meta di giornata.

Dopo l’intervallo è ancora Auriemma a farsi trovare pronto alla ricezione per il punto numero 26, poi trasformato da Granelli in 27 con il calcio aggiuntivo. C’è tempo di far festa anche nel quarto conclusivo con Griffin che lancia per il runningback Silvestri che chiude i conti e – dopo la trasformazione di Granelli – porta il risultato finale sul 34-0.

Sabato 6 aprile un’altra trasferta per i ragazzi di coach Nick Holt, a Parma contro i Panthers che hanno stravinto il derby emiliano contro i Warriors Bologna 52-0. L’obiettivo sarà ovviamente quello di proseguire la marcia in testa alla graduatoria.