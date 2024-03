Solo un punto e tanti rimpianti per il Legnano nel derby contro la Castellanzese (0-0)

Si deve mangiare le mani il Legnano, che al ritorno in panchina di Zattarin sfodera un’ottima prestazione sul campo della Castellanzese, senza trovare però il goal. Tantissime le occasioni per i lilla, che nel primo quarto d’ora hanno almeno tre palle goal nitide per sbloccare la partita, colpendo anche un palo, così come ne hanno diverse nel finale quando non riescono a sfruttare nemmeno la superiorità numerica causata dall’espulsione di Arrigoni. Questo 0-0 serve a poco e nulla a entrambe le squadre ma soprattutto al Legnano, che guadagna sì un punto di vantaggio su Crema e Tritium, ma allo stesso tempo non riesce ad accorciare su Castellanzese e Club Milano, rimanendo inoltre a -7 dalla zona salvezza, sempre più complicata da raggiungere. I ragazzi di Zattarin torneranno subito in campo giovedì 28 marzo, quando ospiteranno il Brusaporto al ‘Mari’, un avversario di discreto livello che i lilla saranno obbligati a sfidare con il coltello tra i denti se vorranno raccogliere quei punti che servono perlomeno a giocarsi le proprie carte ai playout.

PRIMO TEMPO

Avvio propositivo del Legnano che parte a mille e mette subito in difficoltà i padroni di casa dopo 3 minuti con il tiro-cross di Staffa che costringe Poli ad intervenire. Decisamente più complicata e straordinaria la parata dell’estremo difensore neroverde poco più tardi su Bardelloni, che tutto solo a tu per tu con il portiere non riesce a fare 0-1 col mancino. I lilla premono fortissimo sull’acceleratore e anche Bagatini va vicino al goal di testa su azione da corner, ma il pallone termina fuori di poco alla destra di Poli. La Castellanzese dietro continua a ballare pericolosamente e continua a regalare palla agli attaccanti lilla, come al 10’ quando Bernardi interviene in maniera scomposta su un lancio lungo, passando di fatto la sfera a Bardelloni che però calcia centrale da ottima posizione. La pressione dei ragazzi di Zattarin è impetuosa e attorno al quarto d’ora Staffa ha la palla per sbloccarla, ma la sua conclusione a botta sicura viene rimpallata da un intervento provvidenziale di Tirapelle. Qualche istante più tardi è Sangaré ad avere un’occasione clamorosa per portare avanti i suoi, lanciato ottimamente in campo aperto da Bardelloni, ma centra clamorosamente il palo una volta faccia a faccia con Poli, sprecando l’ennesima limpida palla-goal per il Legnano, assolutamente scatenato in avvio.

Dopo questa lunga fase di assedio lilla, la Castellanzese riesce finalmente a sistemarsi, smettendo di subire e cominciando anche a imbastire qualche azione offensiva, senza creare però particolari patemi alla retroguardia avversaria. L’occasione però i neroverdi se la creano dal nulla al 33’ con la classe di Mario Chessa, che lascia partire un arcobaleno straordinario dall’angolo destro dell’area di rigore che supera Mazzi ma viene stoppato dal palo, che gli nega un goal capolavoro. Allo scadere ennesima occasione per Sangaré, che non riesce a deviare il pallone a pochi passi dalla porta su cross del solito Bardelloni. Si tratta dell’ultima emozione di un primo tempo che ne ha regalate tante, con un palo per parte e molte chance per il Legnano, ma si va comunque a riposo sul parziale di 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la prima occasione capita sui piedi di Colombo, che raccoglie un corner dalla sinistra e prova a battere a rete sul secondo palo, ma colpisce male e non trova la porta. Al 57’ arriva l’episodio che cambia la partita: intervento in ritardo del già ammonito Arrigoni su Staffa che gli costa il secondo giallo e quindi l’espulsione, con il Legnano che ha dunque oltre mezzora di partita da giocare in superiorità numerica. Sulla punizione derivata dal fallo di Arrigoni, è Bardelloni a cercare il bersaglio, mandando però il pallone alto sulla traversa. I padroni rispondono con lo stesso fondamentale qualche minuto più tardi, ma Colombo va ancora più lontano dalla porta rispetto al suo avversario.

Dopo il cartellino rosso di Arrigoni, la partita si scalda particolarmente, con diversi giocatori della Castellanzese che vengono ammoniti per interventi scomposti. Dopo una fase in cui non si vede neanche l’ombra di un’occasione, i lilla al 75’ hanno una grandissima occasione per sbloccare finalmente la partita: palla filtrante perfetta di Lomolino che libera Chiemerie davanti al portiere, ma l’attaccante non riesce clamorosamente a trovare la porta dopo aver saltato l’estremo difensore avversario, sparando alto. Buona chance anche Bingo all’80’, che calcia in porta un pallone rimasto vagante, trovando però l’agevole presa di Poli. Il Legnano continua a premere alla caccia di 3 punti che sarebbero vitali e va ancora vicino al goal all’88’ con la spizzata di Bagatini su punizione di Bingo, con la sfera che sibila al palo alla destra del portiere neroverde. Sotto assedio, la Castellanzese riesce comunque a impensierire il Legnano, con Chessa che calcia fuori di pochissimo al 91’ dal limite dell’area. Qualche istante più tardi altra palla goal nitida per Chiemerie, che stavolta la manda alta di testa a pochi passi dalla porta. L’ultimo pallone della partita ce l’ha Esposito, che fa partire però un tiro debole di facile lettura per Poli che blocca la sfera e manda i titoli di coda su un match che lascia tanti rimpianti ai ragazzi di Zattarin.

IL TABELLINO

CASTELLANZESE-LEGNANO 0-0

Castellanzese: Poli, Compagnoni (dal 46’ Rondanini), Boccadamo, Colombo (dal 76’ Areco), Lusha, Arrigoni, Mandelli, Tirapelle (dall’83’ Reggiori), Chessa (dal 90+2’ Bigotto), Sassaro, Bernardi. A disposizione: Spada, Ruschena, Pandini, Vavassori, Valsecchi. Allenatore: Roncari.

Legnano: Mazzi, Petrucci, Lomolino, Marchetti, Becchi, Bagatini, Serafini (dall’83’ Silvestre), Staffa (dal 62’ Bingo), Sangaré (dal 67’ Chiemerie), Bardelloni, Annan (dal 62’ Esposito). A disposizione: Ravarelli, Talarico, Ozawje, Tchetchoua, Malagò. Allenatore: Zattarin.

Arbitro: Vailati di Crema.

Espulsi: Arrigoni (C).

Ammoniti: Bagatini (L), Sassaro (C), Chessa (C), Tirapelle (C), Serafini (L), Bardelloni (L).